Axiopolis Cernavodă păstrează șanse reale de promovare în eşalonul al treilea

Axiopolis Cernavodă, campioana Ligii a IV-a constănțene, a fost învinsă cu 4-3 (3-0) de campioana județului Călărași, Venus Independența, în partida tur, jucată în deplasare, contând ca baraj de promovare în Liga a 3-a la fotbal, ediția 2016-2017. Oaspeţii au început foarte slab meciul de sâmbătă şi au intrat la pauză cu deficit de trei goluri! „Am comis greşeli impardonabile în apărare şi am primit gol în minutele 13, 22 şi 41. În minutul 30, Husein a ratat o lovitură de la 11 metri. La pauză m-am luptat mult ca să-i remontez psihic pe jucători, pentru că erau complet căzuţi, iar în repriza a doua au evoluat cu mai multă atenţie. Din păcate, imediat după golul nostru de 3-2, un mijlocaş al lor a luat mingea de la centrul terenului, nimeni nu l-a atacat mai tare şi a marcat de la vreo 25 de metri, la vinclu. Am avut şi o bară, prin Moise, apoi alte două mari ocazii, ratate de Dogaru şi Antip, iar pe final am reuşit să dăm un gol foarte important, din penalty”, a povestit antrenorul principal al formației din Cernavodă, Vasile Enache. Au marcat Chiriţă (minutul 13), Badea (22, 41) şi Manafu (61), pentru gazde, respectiv Fotescu (47), Dogaru (60) şi Moise (90+2-penalty).

Returul este programat la Cernavodă, pe 25 iunie, cu începere de la ora 17.30. „Sper să reuşim la Cernavodă să întoarcem rezultatul din tur, pentru că victoria cu orice scor ne asigură promovarea în Liga a 3-a. Ne-a surprins puţin echipa adversă, pentru că a titularizat doi jucători foarte buni, absenţi la meciul din Cupa României la care asistasem eu: un vârf de atac destul de rapid şi un mijlocaş de creaţie. S-a jucat pe o căldură incredibilă, iar arbitrul a permis câte două pauze de hidratare pe repriză. Venus Independența are o bază sportivă frumoasă, cu un teren excelent”, a declarat Vasile Enache.

Au evoluat pentru Axiopolis: G. Celnicu (46 Mirică) - Rusu, Lefterică, Zaharia, C. Hristu - Cl. Enache (30 Metcher), Andreescu - Dogaru, Husein (75 Regep), Fotescu (60 Antip) - Moise.

Citește și:

Axiopolis Cernavodă abordează cu optimism manșa tur de la Independența