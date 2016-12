Tricolorii țintesc cele trei puncte și locul 2 în Grupa A

După eșecul cu Franța, din partida de debut de la EURO 2016, naționala României nu are voie să piardă duelul cu Elveția, programat miercuri, de la ora 19.00 (în direct la PRO TV și Dolcesport 1), pe stadionul „Parc de Princes” din Paris, în a doua rundă a Grupei A, pentru a spera în continuare la calificarea în optimile de finală. Conștient că elevii săi vor avea o misiune dificilă, selecționerul Anghel Iordănescu este totuși încrezător, mizând pe dăruirea jucătorilor. „Trebuie să fim realiști. Este un meci pe care ambele echipe îl pot câștiga. Din cei 23 de jucători din lotul Elveției, 18 joacă în campionate puternice, în Germania, Anglia, Franța, Italia. Este o echipă cu mare experiență, iar din 2004 a participat la toate turneele finale majore și sunt convins că va fi un meci dificil. Trebuie să fim concentrați, pentru că ne așteaptă un meci cu o echipă valoroasă. Va fi un meci extrem de dificil. Am deja primul unsprezece conturat și, în funcție și de antrenamentul oficial, vom lua și decizia finală. Un antrenor trebuie să prindă cea mai bună inspirație pentru a alinia cea mai bună echipă. După meciul cu Franța am avut mult de lucru cu refacerea fizică și mentală a jucătorilor. Sper ca băieții să repete jocul bun cu Franța, pentru că obiectivul este ieșirea din grupe”, a declarat Iordănescu, adăugând că România, echipa cu cea mai bună apărare din preliminarii, cu doar două goluri încasate, a primit destul de multe goluri în ultimele partide: „Am primit două goluri în preliminarii, dar am luat patru cu Ucraina, unul cu Georgia, două cu Franța. Suntem preocupați, dar ne-am bucurat, totuși, că am marcat trei goluri cu Ucraina, cinci cu Georgia, echipă care a învins Spania, și un gol cu Franța. Să sperăm că nu vom mai primi gol cu Elveția, dar vom reuși să marcăm”.

Selecționerul a rememorat meciul cu Elveția de la Campionatul Mondial din SUA, în 1994, pierdut de tricolori cu 1-4. „Veneam după o partidă cu Columbia, câștigată cu scorul de 3-1, și sincer am intrat un pic înfumurați pe teren, dar am amintirea că am legat o prietenie cu antrenorul Elveției de atunci, Roy Hodgson, actualul selecționer al Angliei”, a povestit Iordănescu.

TOTUL PENTRU CELE TREI PUNCTE

Și jucătorii sunt pregătiți să dea totul pe teren și să obțină cele trei puncte, care să-i aduc în postura de a lupta pentru locul secund în grupă. „A fost o mică frustrare, pentru că am făcut un meci bun cu Franța, dar am pierdut, însă am jucat cu o candidată la titlul european. Elveția este o echipă foarte bună, sperăm totuși să câștigăm și să ne apropiem de calificare. Fiecare meci este diferit, sunt trei adversare în grupă, fiecare este valoroasă și are stilul său. Elveția a arătat că este o echipă bună, are un stil ofensiv, antrenorul lor preferă un joc de posesie prelungită, gestionează foarte bine momentele de joc și are deja trei puncte”, a spus fundașul Cristi Săpunaru. „Franța are jucători mai buni decât Elveția, dar va fi un meci la fel de greu. Suntem optimiști, pentru că am făcut un joc foarte bun cu Franța. Doar neșansa a făcut să pierdem, după ocaziile avute. Sper să câștigăm cu Elveția și să ne calificăm. Avem o echipă bună și cred că va fi un meci echilibrat, cum au fost toate de la EURO 2016”, a adăugat mijlocașul Alex Chipciu. „Revin pe un teren pe care am avut ocazia să joc de cinci ori în carieră, cu rezultate bune. Nu ştim cum va arăta echipa, dar este clar că îmi doresc foarte mult să joc. Voi fi motivat 150 la sută!”, a completat atacantul Claudiu Keşeru.

