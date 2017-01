Trupa Voltaj va intra în finala Eurovision 2015 pe poziţia 20

Trupa Voltaj, care va reprezenta România în finala Eurovision 2015, care se va desfăşura sâmbătă, la Viena, va intra în concurs pe poziţia 20, informează Televiziunea Română. După încheierea celei de-a doua semifinale, organizatorii Eurovision 2015 au anunţat ordinea intrării în concurs pentru cele 27 de ţări finaliste. România, reprezentată de trupa Voltaj, cu melodia "De la capăt/ All Over Again", va intra în competiţie pe poziţia 20, după Letonia şi înainte de Spania. Românii pot urmări spectacolul de sâmbătă în direct, de la ora 22.00, la TVR 1, TVR HD, TVRi şi online, pe www.tvrplus.ro. Atunci, publicul din 40 de ţări "#voltează20" pentru piesa "De la capăt", după cum îşi invită trupa Voltaj fanii. Ordinea intrării în concurs a celor 27 de ţări este următoarea: Slovenia, Franţa, Israel, Estonia, Marea Britanie, Armenia, Lituania, Serbia, Norvegia, Suedia, Cipru, Australia, Belgia, Austria, Grecia, Muntenegru, Germania, Polonia, Letonia, România, Spania, Ungaria, Georgia, Azerbaidjan, Rusia, Albania, Italia.