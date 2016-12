Viitorul vrea să continue seria pozitivă

Egalată la puncte de CS Universitatea Craiova, formaţia FC Viitorul va susţine luni seară, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look TV), la Chiajna, meciul cu echipa locală Concordia, din etapa a 20-a a Ligii 1. Un meci pe care jucătorii antrenaţi de Gheorghe Hagi speră să-l încheie victorioşi, astfel încât să se menţine pe locul secund în clasament sau chiar să treacă pe prima poziţie în cazul în care Steaua nu va câştiga la Giurgiu.

Duelul de la Chiajna nu se anunţă unul uşor pentru Viitorul, Concordia reuşind prestaţii bune cu formaţiile aflate în fruntea clasamentului, dar echipa de la ţărmul mării vrea să obţină a patra victorie consecutivă după ce a câştigat întâlnirile cu ASA Tg. Mureş, scor 2-0, CSM Poli Iaşi, scor 1-0, şi CS Universitatea Craiova, scor 2-0.

„Ne aşteaptă un meci foarte greu, deoarece au foarte mulţi jucători cu mare experienţă în Liga 1, plus jucători tineri, care au arătat că au valoare. Sperăm că vom lua toate cele trei puncte. Meciurile care mai sunt de disputat în acest an ne pot aduce chiar locul 1, în funcţie şi de rezultatele Stelei. Eu întotdeauna am încercat să demonstrez că merit să joc şi vreau să îmi ajut echipa”, a spus Robert Hodorogea.

Atacantul Florinel Coman, proaspăt convocat la naţionala Under 23, este pregătit pentru confruntarea de la Chiajna: „Va fi un meci foarte frumos, deschis, şi sperăm să menţinem prestaţiile din ultima perioadă. Îmi doresc să fac un meci cât mai bun la Chiajna. Sunt bucuros că am fost convocat şi sper să demonstrez cu nu sunt degeaba acolo şi vreau să fac meciuri foarte bune în Liga 1”.

Managerul tehnic Gheorghe Hagi aşteaptă din partea elevilor săi încă un joc foarte bun, pentru ca Viitorul să confirme seria pozitivă din ultima perioadă: „Ne aşteaptă un meci în deplasare, cu o echipă care are nevoie de puncte, pe un teren la care trebuie să ne adaptăm foarte repede. Suntem într-un moment foarte bun şi sper să continuăm rezultatele bune din ultima perioadă. Sunt trei puncte în joc şi mergem să ne luptăm pentru ele şi să facem un meci bun. Păcat că tot ce s-a întâmplat la meciul cu Craiova a umbrit momentul extraordinar al echipei şi nu am putut să ne bucurăm de ce am făcut. Trebuie să ajungem să facem performanţă. La meciul cu Craiova am avut opt jucători crescuţi la Academie. Suntem mândri de munca pe care o facem. Vrem să terminăm bine anul. Am început mai slab şi am terminat fantastic. Cred că suntem echipa cu cele mai bune rezultate când se joacă din trei în trei zile”.

Echipa probabilă de start a Viitorului pentru partida de la Chiajna: Buzbuchi - Benzar (cpt.), Ţîru, Boli, Cr. Ganea - Hodorogea. Dr. Nedelcu - A. Chiţu, R. Marin, Fl. Coman - Nimely.

FELICITĂRI PENTRU ASTRA

FC Viitorul a felicitat pe site-ul oficial clubul Astra Giurgiu pentru calificarea în fazele superioare ale UEFA Europa League, iar Gică Hagi a remarcat şi el această performanţă: „Jos pălăria. Tot ce a făcut Şumudică, conducerea Astrei, Dani Coman, nea Petre (n.r. - Buduru), echipa, în ciuda problemelor cu care se confruntă, să ajungi să te califici în primăvara europeană, jos pălăria. Bravo lui Şumi, jucătorilor, conducătorilor, se poate şi cu mai puţin şi să iubim performanţa. E un exemplu pentru noi. Bravo lor”.

