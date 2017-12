Aproape 5.000 de pacienţi ar putea primi din iulie noul tratament pentru hepatita C, primele contracte dintre Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi producătorii pentru terapia fără interferon putând fi semnate la sfârşitul lunii iunie, a anunţat preşedintele CNAS, Vasile Ciurchea. "Probabil la sfârşitul lunii vom semna primele contracte. Vreau să precizez faptul că interferon free pentru hepatita C intră pe lista de compensate şi gratuităţi doar în urma negocierilor dintre Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi producători. Pentru a trata cât mai mulţi pacienţi cu hepatită C, care nu au altă alternativă terapeutică, este nevoie să obţinem un preţ suportabil pentru România", a declarat preşedintele CNAS, Vasile Ciurchea, la Şcoala de vară jurnalism farmaceutic. Potrivit lui Ciurchea, negocierile pentru introducerea terapiei fără interferon, prin contractele cost-volum, se poartă cu patru companii farmaceutice.