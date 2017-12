A 5-a ediţie a Cupei Oraşului Basarabi

"Deci, toată lumea face sport". Sub această deviză, Primăria oraşului Basarabi a organizat, în această perioadă, un minicampionat de fotbal la nivel local, la care iau parte reprezentanţi ai unor instituţii publice (Primărie, Poliţie), foşti şi actuali fotbalişti din judeţ şi simpli cetăţeni. Astfel că, de cîteva zile, la iniţiativa primarului Nicolae Crivineanu, localitatea Basarabi găzduieşte "Cupa Oraşului" la fotbal. Aflată la cea de-a V-a ediţie, competiţia a aliniat la start nouă echipe, care reprezintă Primăria din localitate, Poliţia şi principalele cartiere ale oraşului. Într-o atmosferă parcă de sărbătoare, dar în spirit de competiţie, poliţiştii cu funcţionarii de la Primărie, tinerii cu bătrînii şi simplii cetăţeni între ei, se întrec 11 la 11, pentru a cîştiga nu numai premiile puse în joc, ci şi prestigiul de a fi cel mai bun din oraş. După cum era şi normal, fiecare echipă şi-a ales cîte un nume, care să o reprezinte. În mod sugestiv, poliţiştii şi-au luat numele de "Legiştii", o altă echipă a ales numele unui celebru stat american, "California", iar alţii au preferat, mai simplu, ca echipa lor să se numească "Rapid". Alte echipe, care reprezintă cartierele, au dorit să fie cît se poate de originale şi au adus cu ele majorete.

Interesant este că echipele din cartiere şi-au găsit pînă şi sponsori, pentru a participa la această competiţie, fiecare contribuind cu cîte ceva. Din competiţie nu lipsesc nici măcar majoretele. În afara simplilor cetăţeni, la startul competiţiei s-au prezentat pînă şi foşti fotbalişti, trecuţi de 35 de ani, printre care îi amintim pe Ţeican, Covrig, Butoiu, Moisescu sau Chirea. "Acţiunea din aceste zile are ca scop atragerea cetăţenilor către sport şi mişcare şi are ca scop redarea stadionului reabilitat de autoritatea locală locuitorilor oraşului. Am ales să ne reprezinte fotbalul, deoarece este una dintre cele mai iubite discipline din lume", a afirmat primarul Nicolae Crivineanu. Printre favoritele la cîştigarea trofeului s-a numărat echipa de juniori a oraşului, Perla Basarabi, care de patru ani de zile reprezintă cu cinste localitatea în Campionatul Diviziei D, ocupînd aproape de fiecare dată locul I, însă anul acesta tinerii fotbalişti au avut un parcurs mai slab în Cupa oraşului şi riscă să nu ajungă în faza eliminatorie a competiţiei. Primarul Nicolae Crivineanu a declarat că echipa nu poate să promoveze în eşalonul următor, deoarece Primăria nu are fonduri suficiente pentru a o susţine. El a spus că mai mulţi oameni de afaceri sînt dispuşi să sponsorizeze această echipă. "Cupa Oraşului Basarabi" se va încheie la finele acestei săptămîni, în urma căreia vor fi acordate premii în valoare totală de 12 milioane de lei. Cîştigătoarea trofeului va primi un CEC de 5 milioane de lei, ocupanta locului II va primi 4 milioane, iar cea de pe locul al III-lea, 3 milioane de lei. De asemenea, vor fi acordate diplome pentru cel mai tehnic jucător, cel mai bun fotbalist şi cel mai vîrstnic sportiv. Partidele de fotbal sînt oficiate de brigăzi de arbitri de la nivelul Diviziei D. "Administraţia locală de la Basarabi doreşte să continue astfel de acţiuni, în care să se implice cît mai mulţi locuitori ai oraşului", a spus Nicolae Crivineanu.