Agitaţie mare, vineri, la Centrul medico-social din Agigea! O venerabilă persoană internată în acest centru a împlinit 100 de ani! Nepoţi, strănepoţi, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, şi consilieri locali social democraţi de la Agigea au ţinut să fie prezenţi la aniversarea Gherghinei Marangopol, născută la 23 noiembrie 1907, în satul Pesciana (Oltenia). Preşedintele CJC i-a oferit bătrînei un buchet de trandafiri, o icoană şi un aparat auditiv. Vădit emoţionată de darurile primite, centenara a spus că, deşi are 100 de ani, se simte bine, mai ales că îi are aproape pe nepoţii ei, care, în opinia ei, “sînt esenţa vieţii”. “Este important că am reuşit să-i asigurăm un adăpost, atît fizic, cît şi spiritual. După mine, ar fi nevoie de 1.000 de centre ca acesta de la Agigea, pentru a-i putea respecta pe pensionari”, a spus Nicuşor Constantinescu. Venerabila pensionară a fost invitată să sufle în lumînări, iar tortul pregătit pentru ea a fost împărţit cu ceilalţi pacienţi ai Centrului. Din vorbă în vorbă, bătrîna a adus în discuţie grija primarului Radu Mazăre pentru bătrîni. “Este mare lucru că cineva are grijă de bătrîni. Produsele pe care le primeam îmi prindeau bine”, a spus femeia, care a locuit cîţiva ani în Constanţa. Unul dintre nepoţii centenarei a povestit că bunica sa a avut trei fete, din care nu mai trăiesc decît două, una de 80 şi alta de 71 de ani. Bătrîna are 14 nepoţi, 17 strănepoţi şi 7 stră-strănepoţi. Gherghina Marangopol s-a căsătorit în 1927, iar după moartea soţului său, în 1982, a rămas singură. Gherghina Marangopol a mai spus că nu există niciun secret pentru un trai lung. “Nu e important să trăieşti mult, ci puţin, da bine. Nu este bine să te rogi de bătrîneţi, ci de sănătate. Cred că acum, că mi-am văzut nepoţii, pot să mor liniştită”, a spus, cu zîmbetul pe buze, Gherghina Marangopol.