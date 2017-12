A plutit în derivă, pe Oceanul Pacific, din septembrie 2012

15:54:10 / 01 Februarie 2014

deriva si calatorie in ...timp

"....a plecat din Mexic în luna decembrie 2012, a plutit în derivă timp de 16 luni..." Mi-a placut cum, totdeauna, ziaristii la Telegraf sint in pas cu evenimentele. De data asta s-au intrecut pe ei insisi. Au facut o calatorie in timp, in aprilie 2014, pe insula Ebon, tocmai ca sa-l vada venind pe cel ce a fost , in deriva, pe ocean, 16 luni. Si n-au luat cu ei numerele cistigatoare de loterie pentru lunile februarie-aprilie....Ce mai, probitate profesionala (ori poate le-au luat, ha?)