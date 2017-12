Activitate restrânsă la SOTRM!

Secţia exterioară a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) „Sf. Apostol Andrei” Constanţa, care a luat naştere în urma reorganizării fostului Spital de Ortopedie, Traumatologie şi Recuperare Medicală (SOTRM) Eforie Sud, cunoscut drept „spital de oase”, cu tradiţie în Constanţa, dar şi în ţară, şi-a restrâns activitatea, potrivit managerului dr. Dan Căpăţână. Clinica de Ortopedie şi Traumatologie Medicală a SCJU Constanţa are normativul la capacitate maximă, astfel încât cinci medici care profesau la fostul SOTRM au primit, ieri, decizia de şomaj. „Nu am avut ce face. Noi am încercat să le găsim un loc de muncă, să procedăm aşa cum spune legea”, a declarat dr. Căpăţână. În cazul asistenţilor medicali, ei au fost redistribuiţi în SCJU. Cum fostul SOTRM îşi desfăşura activitatea în condiţii improprii, aşa cum a precizat dr. Căpăţână, pacienţii rămaşi la recuperare sunt mutaţi într-un singur corp al fostului SOTRM, astfel încât bolnavii să stea în camere încălzite. „Nu aveau căldură decât cu „porţia”, aşa că până la finele săptămânii vom monta o centrală proprie”, a spus managerul, care a asigurat că modernizările vor continua. Nu demult, dr. Căpăţână explica necesitatea înfiinţării unei secţii de recuperare la nivelul judeţului nostru. Rămâne, însă, problema specialiştilor pe recuperare medicală. „Deocamdată lucrăm cu rezidenţi şi un medic primar pentru această specialitate”, a spus managerul. Cât priveşte necesarul specialiştilor ortopezi în unităţile sanitare cu paturi publice, în Constanţa, directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ), dr. Constantin Dina, a spus că acesta este acoperit. „Avem 85 de paturi pe specialitatea ortopedie, număr suficient, în prezent, la nivelul judeţului nostru. Avem secţii/clinici de ortopedie în Constanţa, Mangalia şi Medgidia”, a spus dr. Dina. Precizăm că actuala echipă a Clinicii de Ortopedie şi Traumatologie Medicală a SCJU Constanţa este formată din specialişti veniţi de la Spitalul Floreasca din Bucureşti (când încă funcţiona SOTRM), dar şi din specialişti constănţeni. Clinica a fost modernizată şi dotată la standarde europene, iar serviciile medicale oferite aici nu-i mai determină pe bolnavi să bată drumul la alte clinici din ţară.