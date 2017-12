Acuzat că şi-a violat fetiţa, s-a spînzurat

Cercetat de poliţişti pentru violarea fiicei sale, un bărbat din Negru Vodă s-a spînzurat în pădurea de la marginea localităţii Negru Vodă. Potrivit scms. Iane Petcu, şeful Poliţiei Negru Vodă, miercuri după-amiază, un angajat al Ocolului Silvic Basarabi a sunat la poliţie pentru a anunţa că, în pădurea de la marginea localităţii a descoperit atîrnînd în laţ, de creanga unui copac, corpul neînsufleţit al unui bărbat. Sinucigaşul a fost identificat a fi Florică Crăciun, de 43 ani, din Negru Vodă. „L-am găsit spînzurat cu un cablu metalic, care, din cîte am înţeles, era folosit la legarea cîinelui. Din discuţiile purtate cu familia victimei a reieşit că bărbatul a plecat de acasă duminică dimineaţă. În jurul orei 11.00, el a trimis cîte un SMS celor doi copii ai săi, o fată de 14 ani şi un băiat de 17 ani, în care vorbea despre moartea sa, după care şi-a închis telefonul”, a declarat scms. Iane Petcu. Oamenii legii mai spun că sinucigaşul era cercetat pentru comiterea infracţiunilor de incest şi viol, după ce fiica sa în vîrstă de 14 ani a reclamat la poliţie că tatăl său a violat-o, în mod repetat, de cînd avea şase ani. Drama copilei a ieşit la iveală după opt ani, în luna mai a acestui an. La acea dată, în timp ce era la şcoală, adolescenta i-a povestit unei colege de clasă clipele de coşmar pe care era nevoită să le trăiască în fiecare zi. Speriată de cele auzite, colega victimei a dat fuga la diriginta clasei căreia i-a povestit cele auzite, iar profesoara a alertat poliţia. Potrivit anchetatorilor, mama adolescentei munceşte, de doi ani, în Cipru, iar tatăl revenise din Turcia în martie, anul acesta. În plîngerea formulată împotriva tatălui său, fata a scris că imediat după ce a revenit din străinătate, Florică Crăciun a bătut-o şi violat-o de mai multe ori. Ba mai mult, copila le-a spus poliţiştilor că mama ei ar fi aflat că fiica sa este batjocorită de propriul tată. „Înainte să plece în Cipru, i-am spus mamei că tatăl meu mă viola de aproape opt ani. La acea vreme el era plecat din ţară şi ea mi-a spus că nu are ce face, că trebuie să plece în străinătate, iar eu şi fratele meu am rămas în grija rudelor. Cînd era acasă, tata invoca fel de fel de motive şi ne bătea şi pe mine şi pe mama. Cred că din cauza lui a şi plecat peste hotare”, a declarat adolescenta. Potrivit oamenilor legii, fata a fost supusă unui examen medico-legal, iar în certificatul eliberat se arăta că victima a suferit o deflorare veche care ar putea avea o vechime de cîţiva ani. În timpul audierilor, bărbatul a respins acuzaţiile aduse de fiica sa, însă probele adunate de oamenii legii erau suficiente pentru a fi trimis în judecată. La începutul lunii august, Florică Crăciun a fost supus testului poligraf, iar rezultatul indicat de aparat i-a fost potrivnic. Rudele bărbatului sînt foarte supărate şi susţin că el era dedicat familiei şi că fiica sa a vrut doar să-i facă rău. „În ultimii ani, fata se stricase. Venea acasă tîrziu, era mai tot timpul cu mintea în altă parte, iar noi credem că avea un iubit în sat. În niciun caz nu cred că fratele meu şi-ar fi bătut joc de propriul copil”, a declarat Ana Crăciun, sora sinucigaşului. În plus, într-un mesaj scris adresat copilei sale, Crăciun aruncă vina morţii sale pe umerii lui “Dedi”, aşa cum era alintată adolescenta violată. „Dedi, eu îţi mulţumesc pentru binele pe care mi l-ai făcut, dar ai să mă ai toată viaţa pe conştiinţă. De Florii, în fiecare an, ai să-ţi aduci aminte că ai avut un tată cu numele de floare. Te rog ca la moartea mea să nu vii şi nici la mormîntul meu nu ai ce căuta!!! Din cauza ta mami va rămîne văduvă, iar Alex, fratele tău, fără tată şi fără niciun sprijin. Tu eşti singura vinovată şi esti prima responsabilă de moartea mea. Te-ai jucat cu viaţa mea cînd...”, a scris sinucigaşul în SMS-ul adresat fiicei sale. Poliţiştii spun că bărbatul a fost condamnat anterior pentru furt şi a executat o pedeapsă de 1,5 ani închisoare.