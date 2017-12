Adam Sandler, mai tare ca Harry Potter

Comedia ”I Now Pronounce You Chuck and Larry”, cu Adam Sandler în rolul principal, a încasat 34,8 milioane de dolari în primul său weekend în cinematografele nord-americane, detronînd cel mai recent film din seria Harry Potter din fruntea box office-ului. Povestea unor pompieri heterosexuali din Brooklyn care se dau drept un cuplu gay pentru a obţine nişte beneficii a evidenţiat succesul de box office pe care îl are Adam Sandler, chiar dacă acest film a avut încasări puţin mai mici decît altele avîndu-l în distribuţie pe celebrul actor. ”Anger Management”, “Big Daddy” şi “Click”, toate cu Adam Sandler, au avut la vremea lor încasări mai mari de 40 de milioane de dolari în weekend-ul premierei. Totuşi, şefii studiourilor Universal Pictures, distribuitorul noii comedii, s-au declarat mulţumiţi de rezultatele de la premieră.

“Harry Potter şi Ordinul Phoenix”, al cincilea film bazat pe un roman de J.K. Rowling, a coborît pe locul secund în al doilea său weekend, cu vînzări de bilete în valoare de 32,2 milioane de dolari. Pînă acum, franciza Harry Potter a încasat peste 1,3 miliarde de dolari numai în SUA şi Canada. Pe locul al treilea se află o altă premieră a săptămînii, “Hairspray”, un musical cu John Travolta şi cu Michelle Pfeiffer. “Transformers”, povestea unui război între două rase de roboţi extratereştri care şi-au ales Pămîntul drept cîmp de bătălie, se situează pe poziţia a patra, cu încasări de 20,5 milioane de dolari. Filmul de animaţie “Ratatouille”, povestea unui şobolan care visează să devină maestru bucătar la Paris, ocupă locul al cincilea, cu vînzări de bilete în valoare de 11 milioane de dolari. Top 10 este completat de “Die Hard 4”, cu Bruce Willis (7,3 milioane de dolari), “License to Wed” (3,8 milioane de dolari), “1408” (2,6 milioane de dolari), “Evan Almighty” (2,5 milioane de dolari) şi “Knocked Up” (2,3 milioane de dolari).