Fostul consilier prezidențial Adrian Rădulescu a declarat, joi, la Târgoviște, că regretă acum implicarea sa în privința terenului achiziționării terenului de la Nana de către familia Băsescu, spunând că nu ar fi făcut-o dacă ar fi știut că va ieși un asemenea scandal. Fostul consilier prezidențial a mai spus că procurorii au fost interesați de ''lucruri care țineau de Ioana Băsescu și procedurile de cumpărare a terenului''. ''La DNA nu am dat declarații pentru Nana. Declarații pentru Nana am dat la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Și la DNA și la Nana am fost în calitate de martor", a afirmat Adrian Rădulescu.