Ajutoarele de încălzire, aşteptate cu sufletul la gură de 40.000 de constănţeni

Prins între ciocanul protestelor sindicale pe seama creşterii nivelului de trai al românilor şi nicovala îndeplinirii obligaţiilor asumate în procesul de aderare la Uniunea Europeană, Executivul şi-a continuat şi anul trecut politica „pomenilor sociale”, majorînd cuantumul ajutoarelor de încălzire. Astfel, din această iarnă, românii cu venituri reduse beneficiază de un nou sistem de acordare a ajutoarelor pentru încălzire, acestea urmînd să ajungă la cei care au nevoie de sprijin financiar în vederea încălzirii locuinţelor prin compensare procentuală, în funcţie de veniturile familiei şi valoarea efectivă a facturii la energia termică. Considerată o măsură mult mai flexibilă şi cu impact direct asupra famililor defavorizate, iniţiativa autorităţilor centrale vizează persoanele care au venituri lunare sub cinci sute de lei, sumele acordate de stat variind între 15 şi 210 lei. Potrivit reprezentanţilor Direcţiei de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie (DMSSF) Constanţa, această măsură de protecţie este total diferită de vechea modalitate de subvenţionare a producătorilor de energie, fiind aplicată, indiferent de modul de facturare pentru care beneficiarii au optat. „Dacă înainte ajutorul pentru încălzirea locuinţelor pe durata sezonului rece se acorda sub forma bonurilor valorice, din acest an beneficiarii vor plăti numai diferenţa, pe factură fiind trecută doar suma care trebuie plătită şi din care s-a scăzut deja valoarea compensată de stat. Procedura spune că stabilirea dreptului se realizează prin dispoziţia primarului, formularele fiind ridicate de la furnizorii de energie, urmînd ca acestea să fie depuse mai apoi tot la sediul autorităţilor publice locale”, a declarat directorul executiv al DMSSF Constanţa, Daniela Dragomir.

Cu toate că termenul limită de depunere a cererilor a expirat din toamna anului trecut, specialiştii susţin că legea acceptă solicitări pe toată durata sezonului rece, însă în acest caz constănţenii beneficiază de compensaţii doar din luna depunerii formularelor. Situaţia cererilor înregistrate pînă în prezent de instituţia constănţeană arată că numărul solicitărilor la ajutoarelor de încălzire depuse la societăţile Năvodari, Medgidia, Mangalia, Cernavodă şi Eforie aproape că s-a dublat faţă de anul trecut. „Indiferent dacă este vorba despre ajutoarele la încălzirea cu energie termică sau gaze naturale, solicitările au depăşitcu mult aşteptărilor. După centralizarea datelor transmise de furnizorii de energie din judeţ, avem 8.632 de solicitări, în vreme ce numai la nivelul municipiului Constanţa avem 28.763 de solicitări la energia termică, plus alte 2.221 la gaze naturale. Numărul solicitanţilor a crescut substanţial, în condiţiile în care anul trecut în tot judeţul existau cu puţin peste 20.000 de beneficiari”, a încheiat Daniela Dragomir.