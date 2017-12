Ajutor nesperat pentru pacienţii Spitalului de Pneumoftiziologie

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie din Constanța a fost dotat cu 7 aparate de ventilație non invazivă, vitale pentru pacienții cu probleme respiratorii. Bolnavii care suferă de afecțiuni grave precum boala pulmonară obstructivă cronică, edemul pulmonar acut sau insuficiența respiratorie hipercapnică pot fi ajutați cu astfel de echipamente, ele acționând ca un substitut al respirației normale. Cu alte cuvinte, aparatele asigură oxigenarea organismului atunci când el nu mai reușește să o facă singur. ”Utilizarea lor în cazul pacienților noștri reduce timpul de spitalizare și frecvența complicațiilor ventilației invazive”, a precizat managerul spitalului, dr. Borgazi Erdin. Unitatea sanitară de la malul mării avea până acum doar un aparat de ventilație non invazivă, însă pentru a face față nevoilor bolnavilor, necesarul era de 10 astfel de echipamente. Potrivit reprezentanților spitalului, din cei aproximativ 3.000 de pacienți care sunt tratați aici anual, mai mult de jumătate necesită această terapie non invazivă, care poate face diferența între viață și moarte. ”Aparatele acestea înseamnă suport vital. Neavând compartiment de terapie intensivă, pentru pacienți în fază acută, până la sosirea serviciului de ambulanță, ei pot fi susținuți din punct de vedere ventilator - respirator. Sunt și situații când pacienți cronici pot beneficia de aceste aparate la domiciliu”, a precizat dr. Luiza Velescu, unul din cei 4 specialiști ai spitalului care au competența de a utiliza aparatura nou primită.

Spitalul de Pneumoftiziologie din Constanța a beneficiat de investiție în cadrul programului ”Energie pentru o șansă la viață”, lansat de Engie România în colaborare cu Asociația Dăruiește Viață, valoarea unui singur aparat fiind de aproximativ 22.800 de lei. Reprezentanții asociației spun că toate spitalele din țară se confruntă cu o criză a ventilatoarelor. ”Această problemă a lipsei ventilatoarelor invazive și non invazive am identificat-o anul trecut și de atunci am căutat soluții”, a precizat președintele Asociației Dăruiește Viața, Carmen Uscatu.