“Am început sã cîntãm în sufragerie”

Trupa “Zero Grade” reuşeşte, de fiecare datã, sã facã un show extraordinar, sã ridice publicul în picioare, chiar dacã cei patru artişti constãnţeni cîntã împreunã din purã plãcere, fiecare avînd alte proiecte, cu alte formaţii. În exclusivitate pentru cotidianul “Telegraf”, Laur (voce, chitarã ritm), Ionuţ (chitarã) şi Mihai (bas), trei dintre cei patru componenţi “Zero Grade” au vorbit despre proiectul lor de suflet, dar şi despre planurile lor, în afara trupei, Laur şi Ionuţ activînd în “Praf în ochi”, iar Mihai cîntînd alãturi de Gina Pop.

Ce proiecte are trupa “Zero Grade”?

Laur: O perioadã nu vom mai face nimic cu trupa, dar vom mai repeta piesele, de plãcere.

Ionuţ: Pe data de 23 septembrie vom susţine un recital în clubul “Phoenix”, care va aniversa nouã ani de existenţã. Va fi un spectacol în care vor cînta şi alte trupe, dar încã nu ştim cine va mai veni. Este posibil sã concerteze trupele “Iris” şi “Cargo”.

“Praf în ochi” ce planuri are?

Laur: Trupa “Praf în Ochi” lucreazã la noul album, care este gata... pe jumãtate. Pînã pe 15 octombrie trebuie sã mai terminãm douã piese. Deocamdatã lucrãm la materialul discografic.

Cum v-aţi acomodat în noua trupã?

Laur: A fost puţin mai greu la început, dar, din punct de vedere muzical, şi “Zero Grade” şi “Praf în ochi” erau asemãnãtoare. Este mult mai profesionistã şi mai serioasã treaba la “Praf în Ochi”, impune altã atitudine.

Ţi-a fost greu sã cînţi piesele pe care le interpreta fostul solist?

Laur: Nu, în principiu totul a fost O.K. şi ca voce, dar şi starea pe care o implicau piesele. În plus, ştiam albumul înainte sã fac parte din trupã, îmi plãcea.

Cum au decurs colaborãrile cu Paula Seling, Conect-R şi Puya?

Laur: Colaborãrile au fost ceva foarte frumos, piesele au ieşit foarte repede. De exemplu, la colaborarea cu Paula, trupa a fãcut toatã piesa, iar noi ne-am hotãrît sã nu facem o melodie lentã, aşa cum face toatã lumea cu Paula Seling. Am fãcut piesa, am compus versurile şi a venit ea, iar partea ei a ieşit foarte, foarte bine. La fel s-a întîmplat şi cu Conect-R, care este un artist cu foarte multe idei, astfel cã a participat mult la piesã. Cu Puya vom face o piesã, la care încã lucrãm. Nu prea am avut timp sã stãm în studio. Ne-am întîlnit o singurã datã, la el în studio.

Ce veţi face dupã ce veţi finaliza albumul la “Praf în Ochi”?

Ionuţ: Aici va depinde de casa de discuri, cum va dori sã îl promoveze. De noi depinde mai puţin acest lucru, fiind vorba de impresari, de organizatorii de concerte.

Cum vã descurcaţi cu drumurile între Constanţa şi Bucureşti?

Laur: Eu sînt O.K. Cînd sînt de fãcut drumuri, mergem acolo, mai ales cã locuim împreunã. Dar, uneori, este obositor, se încurcã planurile sau se dau peste cap proiectele noastre din Constanţa. Se mai întîmplã sã stãm în Bucureşti mai mult decît era prevãzut. Este posibil sã înregistrãm o parte dintr-o piesã, sã ne întoarcem la Constanţa şi, apoi, sã ni se cearã sã revenim în capitalã, pentru a finaliza sau a modifica melodia respectivã. Dar meritã, pentru cã asta este ceea ce vrem sã facem şi nu este un sacrificiu atît de mare sã te urci în tren şi sã pleci.

Cu ce artist din strãinãtate v-ar plãcea sã colaboraţi?

Laur: Nu ştiu dacã aş cînta cu cineva... Cred cã mi-ar face plãcere sã cînt cu solista trupei “The Cors”, îmi place foarte mult cum cîntã. În rest, nu ştiu, este foarte greu sã mã pronunţ.

Care este începutul carierei voastre muzicale?

Mihai: Prima oarã m-am întîlnit eu cu Ionuţ, apoi ne-am hotãrît sã colaborãm. Înainte de “Zero Grade” ne-am gãsit o altã trupã, cu care n-a mers treaba prea bine... Apoi a venit Laur însã deja aveam idei. Încã de la prima repetiţie a ieşit o piesã, s-a lucrat foarte intens, în cîteva luni, deja, dãdusem concerte. Prima formulã “Zero Grade” a fost cu noi trei şi toboşarul de la “Animal X”. Între timp, Ionuţ a plecat la Dana Nãlbaru, Laur la “Praf în Ochi”, eu la Gina Pop Band, toboşarul s-a dus la “Animal X”. Dar, de curînd, ne-am întîlnit pentru un concert.

Ionuţ: Cred cã ne-am întîlnit în urmã cu cinci ani. Am început sã cîntãm în sufragerie, apoi am transformat-o într-o salã de repetiţie, apoi a venit Laur, care cînta, atunci, cu altcineva.

Laur: Cred cã eram în liceu cînd am vãzut cã pot sã cînt... M-am întîlnit cu bãieţii şi am început sã cîntãm.

Cum se împacã iubitele voastre cu viaţa... de artist?

Laur: Este dificil uneori, dar, în principiu, sînt O.K. Dacã nu ar fi O.K., nu ar mai fi. Cîteodatã este greu. De exemplu, a plecat prietena mea în Bucureşti şi stã cîteva zile, dar nu am fost la garã sã o conduc, pentru cã eram într-un magazin, cumpãrîndu-mi o chitarã. Toţi sîntem aici pentru cã muzica a avut prioritate.

Ionuţ: Cred cã nu este nici o problemã...

Mihai: Din punctul meu de vedere, poţi împãca muzica cu prietena.