Andreea Olariu: „Distincţia de la „Mamaia” este cea mai importantă din cariera mea!”

Cea de-a 41-a ediţie a Festivalului Naţional de Muzică Uşoară „Mamaia” a ajuns la final, duminică, după patru seri în care scena Teatrului de Vară Soveja din Constanţa a fost gazda a numeroase momente deosebite, oferite atât de concurenţii celor trei secţiuni, Interpretare, Creaţie şi Rock, cât şi de artişti recunoscuţi din România, invitaţi să susţină recitaluri. Evenimentul, transmis în direct de Neptun TV, dar şi pe site-ul oficial al manifestării, www.festivalmamaia.ro, a fost organizat de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) şi Fundaţia „Fantasio”, în parteneriat cu Societatea Română de Radiodifuziune.

După trei seri dominate de emoţie, duminică, în cadrul Galei Laureaţilor, Festivalul „Mamaia” 2011 şi-a încununat câştigătorii. Publicul numeros a răsplătit cu ropote de aplauze intrarea pe scenă a concurenţilor, care au revenit în faţa publicului în postura de învingători. Atmosfera a fost una de vis, iar buna dispoziţie s-a făcut simţită atât în sala Teatrului de Vară Soveja, cât şi pe scenă sau în culise, unde relaxarea a luat locul emoţiilor, fără a influenţa profesionalismul de care tinerii aspiranţi la Trofeul „Mamaia” au dat dovadă pe tot parcursul festivalului.

TALENTUL, PREMIAT LA „MAMAIA” Trofeul Festivalului de Muzică Uşoară „Mamaia” 2011 i-a fost înmânat de vicepreşedintele CJC, Cristinel Dragomir, lui Marcel Dragomir, compozitorul piesei „Ciao, amore, come stai?”, magistral interpretată de talentata constănţeancă în vârstă de numai 15 ani, Andreea Oana Olariu. Acesta a fost punctul culminant al serii şi al festivalului, decernarea mult râvnitei distincţii făcându-se într-un moment în care sala amuţise în aşteptarea desemnării celor care vor pleca acasă cu un autoturism Skoda Fabia, oferit de Auto Group Constanţa.

„Mă simt extraordinar, este o foarte mare bucurie pentru mine, am avut mii de emoţii! Este un lucru extraordinar ceea ce mi se întâmplă. Alături de trofeul de la „Io canto”, distincţia de la „Mamaia” este cea mai importantă din cariera mea”, a spus, emoţionată, Andreea Olariu. Artista a mai dezvăluit că, luna viitoare, va pleca din nou în Italia, unde este aşteptată la concursul „Io canto”, iar apoi va participa la „America’s Got Talent” şi la „Britain’s Got Talent”, unde a fost deja selectată. Vocea Andreei Olariu a fost comparată de criticii muzicali internaţionali cu cea a Larei Fabian sau a lui Celine Dion. La doar 15 ani, are în palmares 24 de trofee câştigate atât acasă, cât şi peste hotare.

La Secţiunea Interpretare, marea câştigătoare a fost Cornelia Goda, în vârstă de 33 de ani, din Focşani, urmată de Rodica Elena Tudor (II), de 21 de ani, din Mărginenii de Jos, judeţul Prahova şi de Nicoleta Ţicală (III), de 22 de ani, din Bucureşti. Acestea au intrat în posesia premiilor de 1500, 1000 şi, respectiv, 500 de euro. Prezenţă obişnuită a festivalurilor naţionale, unde, nu de puţine ori, a fost premiată, Cornelia Goda s-a clasat pe prima poziţie a Secţiunii Interpretare după o pauză de 10 ani.

Secţiunea Rock a fost dominată de constănţenii de la Vertigo, care au declarat, după coborârea de pe scena festivalului, că au fost deja contactaţi de nume importante ale industriei muzicale şi că, în cel mai scurt timp, vor „lua drumul” Bucureştiului, pentru a înregistra câteva piese. Podiumul a fost completat de trupa Pasager şi de formaţia Tips, în vreme ce Addiction, talentatul grup din Brăila, care, în curând, va porni într-un turneu naţional, alături de mult mai titraţii de la Trooper, a cucerit premiul „Teo Peter”.

Piesa „Sunt gelos”, compusă de Adrian Romcescu şi interpretată de Mihai Băjinaru, s-a clasat pe primul loc în cadrul Secţiunii Creaţie, urmată de „Mereu învingător”, compusă de Tudy Zaharescu şi interpretată de Ana Mardare, locul al III-lea fiind ocupat de piesa „Doar a ta”.

Premiile Societăţii Române de Radiodifuziune le-au fost acordate lui Alin Ignat şi Andreei Olariu. Tânăra câştigătoare a celebrului concurs italian „Io canto” a impresionat atât juriul, cât şi publicul din Teatrul de Vară Soveja, prin calităţile vocale remarcabile şi prezenţa scenică ireproşabilă.

Premiul Fundaţiei Internaţionale „Ion Voicu” i-a revenit preşedintelui executiv al festivalului, Cristian Zgabercea, pentru implicarea extraordinară, în ultimii nouă ani, în promovarea şi organizarea acestui eveniment muzical de marcă. Invitat pe scenă, acesta a ţinut să mulţumească echipei sale a cărei muncă asiduă a făcut posibilă organizarea acestui festival.

Premiul Fundaţiei „Fantasio” i-a revenit Danei Lăzanu, scenografa evenimentului, iar Premiul Neptun TV le-a revenit tot rockerilor de la Vertigo.

Cea de-a 41-a ediţie a Festivalului de Muzică Uşoară „Mamaia” s-a încheiat cu un recital incendiar al celor de la Cargo, care, începând cu „Noaptea Vrăjitoarelor” şi continuând cu „Ploaia” sau „Nu mai am ţigări” au reeditat atmosfera specifică marilor concerte ale legendarei trupe.