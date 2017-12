Antrenorul emerit Aurel Simionescu s-a retras din activitate

Duminică, la Gala Boxului Constănţean, a fost sărbătorit cu ocazia retragerii din activitate antrenorul emerit Aurel Simionescu, cel care l-a descoperit şi l-a crescut pe Ionuţ Gheorghe, medaliat olimpic cu bronz la Atena, în 2004. Născut în 1945, Simionescu a început boxul la vârsta de 16 ani, la clubul Energia Constanţa. A activat aici până în 1966, când a plecat la Farul, club pentru care a boxat până în 1972. „Am susţinut circa 250 de meciuri, dintre care 50 internaţionale. Am cucerit titlul naţional în 1960, iar în 1972 am reuşit să-l înving pe Calistrat Cuţov, chiar înainte ca el să plece la Europene, unde a luat bronzul”, a declarat Simionescu, care a boxat la categoriile 60 şi 63,5 kg. Ca antrenor, a activat la Hidrotehnica, Farul (din 1979), Box Club Mira (din 1995 până în 2004), Alutus Litoral Mangalia (2004-2005) şi Box Club Adan. Sportivii săi au obţinut multe medalii la Campionatele Naţionale de copii, cadeţi, juniori, tineret şi seniori, însă cel mai valoros boxer pe care l-a antrenat este, indiscutabil, Ionuţ Gheorghe. „Pe Ionuţ l-am descoperit la vârsta de 11 ani şi l-am adus la Mira, iar cu ajutorul domnului Mircea Iacob am izbutit să-l transform într-un mare pugilist”, spune Simionescu despre boxerul care a devenit campion european de cadeţi, a cucerit alte medalii importante la cadeţi, juniori şi seniori, dar mai ales a reuşit să urce pe podiumul Jocurilor Olimpice de la Atena. În ultimii patru ani, Aurel Simionescu a activat la BC Adan, unde a mai şlefuit două mari talente ale boxului constănţean: Irinel Orăscu (17 ani), triplu campion naţional şi membru al lotului naţional, şi Cristian Toma (14 ani), vicecampion naţional de cadeţi (foştii copii). „Am cedat clubului Farul toţi sportivii pe care îi pregăteam la Adan, club care s-a închis din motive financiare. M-am retras din activitate, dar, dacă se va găsi un club unde vor fi condiţii pentru performanţă, voi reveni bucuros lîngă ring”, a încheiat antrenorul emerit Aurel Simionescu, premiat duminică de Asociaţia Judeţeană de Box, prin preşedintele Toma Matei, pentru cei 48 de ani dedicaţi boxului.