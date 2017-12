Anul universitar iranian aduce schimbări drastice pentru studente

DREPTURI LIMITATE Noul an universitar în Iran, care a început la 23 septembrie, a adus o serie de surprize neplăcute femeilor iraniene. Astfel, cele circa 30 de universităţi din ţară au pus la index 80 de discipline ca materii de studiu pentru femei, pe motiv că nu ar corespunde naturii feminine, între acestea numărându-se fizica nucleară, informatica, ingineria chimică şi literatura engleză. Autorităţile au explicat această interdicţie prin rata natalităţii în scădere, având în vedere că majoritatea studenţilor de la universităţile din Iran este constituită din tinere studioase care, în loc să se mărite şi să facă copii, stau în laboratoare şi studiază fizica nucleară, ori în biblioteci, consacrându-se studiului literaturii engleze. După cum sublinia, cu ceva timp în urmă, laureata premiului Nobel, Shirin Ebadi, ”deşi revoluţia din 1979 în Iran este numită adeseori revoluţie islamică, în realitate a fost o revoluţie a bărbaţilor împotriva femeilor. Ne-au aruncat cu 1.400 de ani în urmă bărboşii islamişti”.

Cu toate acestea, în domeniul educaţiei, remarcă unii observatori, femeile iraniene au cules din plin roadele revoluţiei din 1979, cel puţin până recent. Numărul tinerelor studente a crescut de la an la an, ca să ajungă în prezent la 60% din totalul studenţilor. Experţi occidentali întrevăd un subtext politic al deciziei, relevând că tinerele de la instituţiile de învăţământ superior din Iran au o poziţie socială foarte activă în ultimul timp. În protestele din 2009, cel mai activ segment al manifestanţilor a fost constituit din tinere studente.

COMPORTAMENT DOBÂNDIT Nu numai situaţia femeilor din Iran suscită îngrijorare. ”Apărarea homosexualităţii este apanajul capitaliştilor, cărora nu le pasă de adevăratele valori umane”, este o declaraţie a preşedintele iranian, Mahmoud Ahmadinejad, făcută într-un interviu acordat CNN. Potrivit acestuia, ”homosexualitatea este un comportament foarte urât, care ar trebui condamnat de toţi profeţii, toate religiile şi toate credinţele”. În timpul vizitei sale la New York, pentru a participa la Adunarea Generală a ONU, preşedintele iranian a luat în derâdere oamenii politici şi partidele care susţin persoanele cu orientare homosexuală doar pentru a câştiga voturi în plus. În opinia lui, apărarea homosexualităţii nu are nimic de-a face cu apărarea dezvoltării umane. Preşedintele Ahmadinejad, care consideră că homosexualitatea este dobândită şi nu înnăscută, s-a eschivat atunci când a fost întrebat ce ar face dacă unul dintre cei trei copii ai săi ar fi homosexual. ”Homosexualitatea pune capăt procreării”, a preferat să declare acesta.

PROTEST OFICIAL Iranul mai are motive de supărare şi a anunţat luni că nu va participa la competiţia pentru premiile Oscar 2013, ”din cauza insultei intolerabile ce a fost adusă musulmanilor de filmul anti-islam produs recent în SUA”. Autorităţile de la Teheran au decis să îşi retragă din competiţie singurul lor film, ”Ye habe ghand / A Cube of Sugar”, după discuţii cu producătorul peliculei. Iranul a câştigat, în februarie 2012, premiul Oscar pentru cel mai bun film străin, cu pelicula ”A Separation / Nader şi Simin, o despărţire”, de Asghar Farhadi.