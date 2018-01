Aparatură de ultimul tip la Facultatea de Medicină Dentară

Cel de al V-lea congres de medicină dentară organizat în Bulgaria şi România a fost considerat un real succes, atît de către medicii români participanţi, cît şi de cei străini. Deşi a avut loc în perioada 28 mai-3 iunie, rezultatele acestui congres se văd şi acum. Astfel, în dotarea Facultăţii de Medicină Dentară, al cărei decan, prof.univ.dr. Corneliu Amariei, a fost organizatorul acestui eveniment, au ajuns trei aparate de ultimă oră, folosite în tratarea diferitelor afecţiuni. Chiar dacă au trecut aproape trei săptămîni de cînd au plecat din România, medicii străini care au luat parte la congres duc o corespondenţă intensă cu Facultatea de Medicină Dentară. “Am fost impresionat de manifestările ştiinţifice din România. Am decis să sprijin Facultatea de Medicină Dentară din Constanţa. Astfel, am făcut o reducere a costului aparatului de termografie pe care această facultate vrea să îl achiziţioneze şi preţul este de 2.000 de euro”, a menţionat într-o scrisoare dr. James Aydan, din Vancouver, Canada. De asemenea, profesorul canadian a comunicat colegilor săi din România că va veni în ţara noastră şi va ţine o serie de cursuri gratuite pentru a-i învăţa cum să lucreze cu acel aparat. Încîntaţi atît de conferinţele la care au putut participa, cît şi de excursiile în Delta Dunării, majoritatea celor peste 90 de medici străini au promis că vor colabora cu Facultatea de Medicină Dentară. “Vă aşteptăm la Congresul de Medicină Dentară din septembrie din Germania. Din păcate, în comparaţie cu ceea ce am găsit în România, noi nu vom putea oferi în Germania nici măcar 10%”, a declarat dr. Becker. Medicii străini au reuşit să cunoască România sub altă formă decît le fusese prezentată în diferite publicaţii. “Delta Dunării este un loc mirific. Sînteţi foarte norocoşi că aveţi un astfel de loc. Nu seamănă deloc cu ce mi s-a spus. Nu m-au devorat ţînţarii şi am dat numai peste oameni civilizaţi”, a declarat prof.univ.dr. Muller Werner, din Germania.

Cum la Facultatea de Medicină Dentară se încearcă implementarea medicinei complementare, medicii participanţi la congres au decis să îi sprijine pe colegii lor din România cu aparatură şi schimb de experienţă. “Deoarece congresul a fost un real succes şi am constatat că medicii sînt foarte interesaţi de medicina complementară, am decis să fac o reducere la aparatul de magnetoterapie pe care Facultatea de Medicină Dentară vrea să îl achiziţioneze. De asemenea, am decis ca pentru cursul demonstrativ pe care îl ţin în mod normal contra sumei de 1.500 de euro, să nu pretind nimic”, a declarat dr. Frank Beck. Aparatura a fost deja achiziţionată de Facultatea de Medicină Dentară. “Pe lîngă aparatul de termografie, cel de magnetoterapie, avem şi un aparat de terapie prin culori. De asemenea, dr. Cornelius Otto, din Germania, ne-a oferit întreaga sa trusă de homeopatie care conţine cîteva zeci de mii de fiole. Cu ajutorul ei vom putea demara procesul de implementare a medicinei complementare”, a declarat decanul Facultăţii de Medicină Dentară, prof.univ.dr. Corneliu Amariei.