Astra pierde teren în lupta pentru play-off

Ultimele două întâlniri din etapa a 18-a a Ligii 1 la fotbal, s-au disputat joi seară, chiar de Ziua Naţională a României. După victoria de la Cluj-Napoca, Pandurii Tg. Jiu a remizat cu FC Voluntari, în timp ce Astra Giurgiu a cedat în duelul cu CFR Cluj. Astra este acum la nouă puncte de CFR şi Dinamo, iar şansele campioanei en titre de a mai prinde un loc în play-off se reduc simţitor, de la etapă la etapă.

Rezultatele din etapa a 18-a - marţi: Concordia Chiajna - ASA Tg. Mureș 1-2 (C. Ciobanu 90 / Ciolacu 87, G. Matei 90+3) şi FC Viitorul - CSM Poli Iași 1-0 (Nimely 73); miercuri: CS Universitatea Craiova - ACS Poli Timișoara 2-0 (Nuno Rocha 13, Gustavo 16), FC Botoșani - Gaz Metan Mediaș 0-0, Dinamo București - FC Steaua București 3-1 (Hanca 37-pen., Nedelcearu 45+5, A. Nemec 58 / Boldrin 4-pen.); joi: Pandurii Tg. Jiu - FC Voluntari 1-1 (Sânmărtean 7 / Balaur 58), Astra Giurgiu - CFR Cluj 1-2 (Alibec 13 / Bud 5, Nascimento 22-pen.).

Clasament: 1. FC Steaua 34p (golaveraj: 23-14), 2. CS U. Craiova 33p (26-18), 3. FC VIITORUL 33p (22-17), 4. Gaz Metan 31p (24-18), 5. CFR 29p (30-14), 6. Dinamo 29p (31-21), 7. Botoșani 25p (23-17), 8. Pandurii 24p (19-21), 9. Voluntari 22p (24-25), 10. Astra 20p (17-24), 11. Iași 16p (15-21), 12. Concordia 16p (10-23), 13. ASA 6p (14-32), 14. ACS Poli 4p (18-31). CFR și ASA sunt penalizate cu câte șase puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.

Programul partidelor din etapa a 19-a - vineri, ora 20.30: CSM Poli Iași - Concordia Chiajna; sâmbătă, ora 20.30: FC Viitorul - CS U. Craiova; duminică, ora 14.00: FC Voluntari - Astra Giurgiu, ora 18.00: ASA Tg. Mureș - FC Botoșani, ora 20.30: FC Steaua București - Pandurii Tg. Jiu; luni, ora 18.00: CFR Cluj - ACS Poli Timișoara, ora 20.30: Gaz Metan Mediaș - Dinamo București. Toate meciurile sunt transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.