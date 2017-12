Au fost aleşi finaliştii Festivalului Mamaia 2006

Pregătirile pentru cea de a 36-a ediţie a Festivalului-Concurs Naţional de Muzică Uşoară Mamaia au intrat în linie dreaptă, odată cu finalizarea etapelor de preselecţie pentru Secţiunile Interpretare şi Creaţie. Evenimentul, organizat de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), în colaborare cu Societatea Română de Televiziune - TVR1, va avea loc în perioada 23-26 august, la Teatrul de Vară din staţiunea Mamaia. Veniţi din toate colţurile ţării, 80 de interpreţi dornici de afirmare în peisajul muzical autohton au luat cu asalt, zilele acestea, sediul TVR din Bucureşti, unde Consiliul Judeţean Constanţa a organizat preselecţia pentru Secţiunea de Interpretare. Audiţiile au avut loc în zilele de 20 şi 21 iulie, concurenţii prezentîndu-se cu buletinul de identitate, pregătiţi să interpreteze live două piese. Conform regulamentului festivalului, la această secţiune s-au putut înscrie, în calitate de interpreţi, solişti vocali, duete, grupuri, care au îndeplinit o serie de condiţii, printre care şi aceea ca vîrsta concurenţilor să fie cuprinsă între 16 şi 35 de ani, cu menţiunea ca aceştia să nu fi obţinut la nicio ediţie anterioară premiul I de interpretare la Mamaia. Candidaţii s-au prezentat în faţa juriului de preselecţie cu piesa compusă de autori consacraţi sau debutanţi, în limba română sau o piesă din repertoriul românesc consacrat, în versiune negativ orchestral pe suport digital (CD, MD) şi voce pe viu. Potrivit informaţiilor furnizate de site-ul festivalului (www.festivalul-mamaia.ro), finaliştii Secţiunii de Interpretare sînt, în ordine alfabetică: Aida Borovină, Alexandra Ana Maria Niculae, Alin Nicuşor Văduva, Alina Dincă, Andreea Ionela Ioncea, Anişoara Mardare, Cătălina Ciobanu, Cosmin Gabriel Dragomir, Cristian Crăciun, Dragoş Chircu, Edict, Florentina Cătălina Ciuna, Iasmina Mirabela Curcă, Iuliana Claudia Dumitrache, Nora Amabella Deneş, Oana Ileana Nicuţ, Ovidiu Turca, Rada (Silvia Mişcoi), Zakhia Mariam Anabtawi. De menţionat este faptul că, la această secţiune, Constanţa nu are niciun reprezentant, finaliştii fiind din: Bucureşti, Tîrgu Mureş, Olt, Piteşti, Chişinău, Petroşani, Galaţi, Vrancea, Dolj, Craiova, Buzău, Iaşi, Călăraşi şi Cluj.

Costi Ioniţă va reprezenta Constanţa la Secţiunea de Creaţie

În ceea ce priveşte Secţiunea Creaţie, jurizarea celor 109 piese primite la sediul TVR sau al Consiliului Judeţean Constanţa a avut loc pe data de 25 iulie, iar cele mai multe dintre compoziţiile înscrise în concurs au aparţinut bucureştenilor. Pentru înscrierea la această secţiune au existat, de asemenea, mai multe condiţii impuse de regulamentul festivalului. Astfel, creaţiile a trebuit să fie în primă audiţie, să nu fi fost difuzate pe niciun post de radio sau televiziune, de stat sau privat, naţional sau local, să nu fi fost prezentate în nicio reprezentaţie publică, indiferent dacă aceasta a fost înregistrată sau nu oficial pe vreun suport magnetic sau digital. În plus, nu au putut fi înscrise în acest concurs creaţiile care sînt subiectul unui contract discografic cu lansare înainte de data de 15 septembrie. Compoziţiile au fost prezentate în versiune finală pe CD sau MD, pozitiv şi negativ, cu grup vocal (dacă a fost cazul), fără a depăşi durata de patru minute. Piesele au putut face parte din orice categorie de muzică uşoară: dance, pop, pop-rock, soft-rock, baladă etc. Iată care sînt compoziţiile care au intrat în finala Secţiunii de Creaţie a Festivalului Mamaia 2006, în ordine alfabetică: "Acolo unde ştii" (muzica şi versurile: Mihai Alexandru), "Aproape de cer" (muzica: Ionel Tudor, versuri: Andeea Andrei), "Chiar dacă pari nebun" (muzica: JAZZ IT UP şi Andrei Tudor, versuri: Andreea Andrei), "Clipe cu tine" (muzica şi versurile: Costi Ioniţă), "De dragul tău" (muzica şi versurile: Ovidiu Komornyik), "Fata ştie ce vrea" (muzica: Rareş Timiş, Horea Pascu, Emanuel Mirea, versuri: Emanuel Mirea), "Mi-a rămas doar amintirea ta" (muzica: Nicolae Caragia, versuri: Viorela Filip), "Muza mea" (muzica: Marian Tascău, versuri: Kamara), "Numai tu" (muzica: Şerban Georgescu, versuri: Simona Nae), "Oare" (muzica şi versurile: trupa Conekt), "Poţi visa" (muzica: Mihnea Irimia, versuri: Cristina Sarmei), "Rece gheţar" (muzica: Radu Ionuţ, versuri: Radu Aurel), "Tot ce vreau, vreau" (muzica: Daniel Alexandrescu, versuri: Radu Fornea, Mircea Presel), "Tu eşti mi corason" (muzica: Silviu Păduraru şi Adrian Cristescu, versuri: Silviu Păduraru, Adrian Cristescu şi George Mihalcea), "Vreau să te regăsesc" (muzica: Daniel Alexandrescu, versuri: Daniel Alexandrescu şi Mircea Presel), "Zi de zi" (muzica şi versurile: Jimi Laco). "Va fi unul dintre cele mai bune festivaluri de pînă acum", a declarat un membru al juriului, după încheierea preselecţiei. Concursul va fi prezentat de Horia Brenciu.

Comisia de organizare a Festivalului Mamaia 2006, desemnată de Consiliul Judeţean Constanţa, este formată din: preşedintele CJC, Nicuşor Daniel Constantinescu (preşedinte), directorul Direcţiei de Cultură, Cristian Zgabercea (preşedinte executiv) şi membrii: Petrică Munteanu - consilier judeţean, Cristian Darie - consilier judeţean, Tudorel Pârvu - director al Direcţiei Buget-Finanţe, Eduard Bădilă - şef Serviciu Promo, Sport, Sănătate, Carmen Oproiu - inspector Direcţia de Cultură, Alina Şolopa - inspector Direcţia de Cultură.