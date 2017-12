Audienţă în creştere a ceremoniei premiilor Oscar

MOMENT UNIC Aproape 40 de milioane de telespectatori au urmărit transmisia ceremoniei anuale de decernare a premiilor Oscar de la Hollywood, la care a triumfat filmul francez „L`Artiste / Artistul”. Aproape 39,3 milioane de persoane au urmărit noaptea Oscarurilor, transmisă la ABC, cu 4% mai mult decât anul trecut. Creşterea audienţei s-ar datora revenirii veteranului Billy Crystal ca prezentator al ceremoniei. Billy Crystal, în vârstă de 63 de ani, a fost duminică pentru a noua oară în această postură. Anul trecut, Academia Americană de Film a încercat să inoveze, sperând să atragă tinerii telespectatori: ei au încredinţat prezentarea actorilor Anne Hathaway şi James Franco, de 29, respectiv 33 de ani, însă criticii au demolat prestaţia lor.

Spre deosebire de anul trecut, ceremonia premiilor Oscar a fost presărată cu tot felul de glume şi de tachinări. Însă şi în spatele camerei de luat vederi s-au întâmplat destule lucruri. De exemplu, actriţa Sean Young a ajuns de la bal… la închisoare. Nu sunt foarte clare circumstanţele producerii incidentului, cert este că Sean Young a fost văzută petrecând alături de colegii săi la Balul Guvernatorului după ceremonia de decernare. Aceasta părea bine dispusă şi liniştită, întreţinându-se chiar şi cu cuplul de aur de la Hollywood, format din Angelina Jolie şi Brad Pitt. Apoi, firul s-a rupt şi aparent vedeta a fost reţinută şi predată forţelor de ordine. Sean Young a povestit că a fost agresată de o gardă de corp şi că la rândul său a ripostat. Actriţa a ieşit din puşcărie după ce a achitat o cauţiune de 20.000 de dolari. Nu este prima dată când Sean Young se dă în stampă la o petrecere de după premiile Oscar. În 2006, aceasta s-a prezentat la Balului Guvernatorului neinvitată, iar doi ani mai târziu a provocat un scandal la ceremonia premiilor acordate de Sindicatul Regizorilor Americani, fiind sub influenţa băuturii. După acest incident, s-a internat într-o clinică de dezalcoolizare.

BLESTEMUL OSCARURILOR Jean Dujardin, dar mai ales Meryl Streep trebuie să-şi dubleze atenţia faţă de perechea lor dacă vor să scape de aşa-numitul „blestem al Oscarului”: divorţul, potrivit unui studiu canadian care a vizat viaţa conjugală a artiştilor recompensaţi cu faimoasa statuetă. Potrivit cercetătorilor de la Rotman School of Management din cadrul Universităţii din Toronto, actriţele recompensate comportă de departe cel mai mare risc. Studiul, publicat anul trecut şi rămas pe site-ul internet al Rotman School, a trecut în revistă 751 de artişti nominalizaţi pentru Premiul Oscar, la categoriile cel mai bun actor şi cea mai bună actriţă, între 1936 şi 2010. Rezultatul: mariajul actriţelor câştigătoare are o durată medie de viaţă de 4,3 ani, în timp ce mariajul perdantelor are durata de 9,51 ani. În cazul actorilor, diferenţa este mai puţin netă: 12,56 ani pentru necâştigători şi 11,9 ani pentru cei recompensaţi.

Joan Crawford, Bette Davis, Halle Berry sau Kate Winslet se numără printre cele care s-au separat după câştigarea Premiului Oscar. Idem pentru Reese Witherspoon, Hilary Swank sau, anul trecut, Sandra Bullock, divorţată după trei luni de la primirea statuetei. Explicaţia acestui blestem al actriţelor încoronate: ele pătimesc de pe urma tensiunilor născute în cadrul cuplului când bărbatul are mai puţin succes sau câştigă mai puţini bani decât soţia. Meryl Streep încarnează contraexemplul acestui studiu: de trei ori câştigătoare a Premiului Oscar, căsătorită de peste 30 de ani cu sculptorul Don Gummer. Jean Dujardin s-a căsătorit cu actriţa Alexandra Lamy în iulie 2009. Îi rămâne să atingă media iluştrilor săi predecesori. Jean Dujardin nu a rămas mult timp în SUA. A două zi, a plecat spre Paris. Iar la ieşirea din hotelul The Four Seasons a dat o probă clară a faptului că gloria mondială, proaspăt cucerită, nu i-a schimbat stilul de viaţă. Blonda actriţă din Hexagon şi-a sărutat soţul cu foc, fără să-i pese de privirile indiscrete şi nici de paparazzii care vânau orice mişcare a starului. Un mesaj clar pentru starletele care măcar au visat că şi-ar putea construi o carieră cuplându-se cu francezul: inima şi patul lui sunt ocupate.