Avertisment: CSM ar putea mima ancheta în cazul șefei ICCJ

20:24:13 / 01 Iunie 2015

marea deziluzie

N-am crezut nici un moment ca Johanis va fi presedintele care ne trebuie,originea lui nefiind garantia corectitudinii si rigorii germane(pana la urma este nascut si crescut in Romania si nu trebuie confundate eventualele lui calitati cu ale familiei regale care a facut Romania Mare).Oare unde sunt postacii inflamati care chemau la urne impotriva lui Ponta si sperau ca Merkel le va pune pe masa,asa numai ca avem presedinte neamt,cozonac si sampanie?De ce nu se mai mobilizeaza si acum ca sa ia apararea unui om abuzat de justitia basesciana?In afara de doua carti scremute pe care nu le-am citit(oare nu avea nimic de spus pana sa ajunga presedinte?)nu a facut nimic in mai bine de 6 luni.Si atunci cine ne apara de abuzurile justitiei pe noi oamenii simpli cand cealalte zise puteri in stat sunt dominate de aceasta?Cum este cu legea egala pentru toti daca pe magistrati nu ii trage nimeni la raspundere?Toti care gresesc indiferent de domeniu pot fi sanctionati dar nu si procurorii.Adica iti fura efectiv 6 luni din viata omul care este seful celei mai inalte instante si de la care astepti dreptate si se dovedeste ca are o moralitate idoielnica(de altfel nici nu ne facem iluzii ca cineva integru sa acceada o astfel de functie)Esti presedinte pt a mentine un echlibru intre aceste parti atunci cand derapeaza dar se pare ca palaria asa cum s-a vazut si in campanie este mult prea mare.Si toate astea se intampla pt. ca noi asa zi-sa societate civila,care dracu o fi aia,nu ne mobilizam decat pentru motive neimportante si inutile.Basescu si-a subordonat justitia cu cea mai jalnica figura numita Macovei,iar lui Johanis ii convine pt. ca poate profita si el.Si acum asistam la inversarea rolurilor:justitia domina politicul si nu invers cum a fost pana acum cativa ani,iar daca legile nu se vor schimba nimeni nu va mai fi aparat de abuzuri.