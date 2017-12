Bani guvernamentali cu lopata pentru primarii care au trecut de la PSD la PD-L

Minciuni ordinare! Aşa a catalogat preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Constantinescu Nicuşor Daniel, afirmaţiile preşedintelui organizaţiei judeţene a PD-L, Stelian Duţu, conform cărora conducerea CJC ar fi făcut presiuni asupra inspectorului şef al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, pentru realocarea unor sume privind reabilitarea şcolilor. “Duţu susţine tot felul de aberaţii despre de modul de împărţire a fondurilor destinate şcolilor din judeţul Constanţa. Este o chestiune care demonstrează micimea acestui fost politician şi încheierea carierei lui politice”, a declarat Constantinescu. El a subliniat că Duţu a ridicat din umeri cînd a fost întrebat pe ce îşi bazează afirmaţiile legate de presupusa deturnare pe criterii politice a unor fonduri pentru şcoli. În schimb, preşedintele CJC a prezentat, într-o conferinţă de presă, o centralizare a tuturor fondurilor alocate în anul 2007 şcolilor din judeţul Constanţa: „Situaţia fondurilor destinate şcolilor a fost centralizată încă din 2006. Există proiecte, studii de fezabilitate, solicitări din partea autorităţilor locale privind alocarea fondurilor... O parte din şcoli sînt realizate pe programele Băncii Mondiale, o altă parte, pe programe guvernamentale, iar o altă parte, prin programe ale CJC. Pentru prima dată, ca autoritate locală, ne-am implicat pentru reabilitarea şcolilor şi nu am ţinut cont de culorile politice ale primarilor şi nici de alte minciuni şi aberaţii pe care le invocă Stelian Duţu”. În conformitate cu centralizarea prezentată de Constantinescu, deşi 70% din primăriile judeţului Constanţa sînt conduse de primari social democraţi şi consilii locale majoritare PSD, aceste autorităţi locale au primit anul trecut doar 35% din sumele totale alocate în judeţ pentru şcoli. Practic, 27 de autorităţi locale PSD au primit 14,4 milioane lei, 12 primării PD-L - 18,7 milioane lei, iar 13 primării PNL - 17,1 milioane lei. „Pe principiul “Hoţul strigă prindeţi hoţii”, Stelian Duţu, crezînd că nu mai are nimeni evidenţa alocărilor de fonduri, aruncă astfel de fumigene şi, ca argument, ridică din umeri. Eu nu ridic din umeri, eu vorbesc cu documentele în faţă”, a mai spus preşedintele CJC. O analiză sumară a sumelor alocate de guvernanţi pe vremea cînd PD-L se afla încă la Guvernare arată că subiectivismul pedeliştilor în deservirea clientelei politice nu are margini. La nivel de municipii, Constanţa a primit finanţare de 6.400.000 lei pentru reabilitarea a 148 de şcoli. În acelaşi timp, Primăria Mangalia a primit 5.577.000 lei pentru doar 18 şcoli. Amintim că, anul trecut, primarul Mangaliei, Zanfir Iorguş, a trecut de la PSD la PD-L, fapt care poate explica de ce guvernanţii PD-L - PNL au alocat pentru Mangalia, în medie, 309.000 lei/şcoală reabilitată, în timp ce la Constanţa, media este de doar 43.000 lei/şcoală, de 7 ori mai puţin. Acelaşi fenomen se întîlneşte în cazul tuturor primarilor care au trecut anul trecut, în bloc, de la PSD la PD-L. La 23 August, media este de 215.000 lei/şcoală, la Costineşti - 168.000 lei/şcoală, la Rasova - 212.000 lei/şcoală, iar la Valu lui Traian - 603.000 lei/şcoală. Mai mult, din toate primăriile care solicitaseră finanţări pentru reabilitarea şcolilor, 10 primării PSD au primit fix zero lei, în timp ce numai cîte o primărie PNL şi PD-L au fost sărite de la alocări. Cea mai mică medie a fost înregistrată la Primăria social-democrată Oltina, unde Guvernul din care făcea partea anul trecut şi formaţiunea politică a lui Duţu a alocat doar 4.420 lei/şcoală. La fel de defavorizată este şi Primăria PSD de la Lipniţa, care a primit 4.500 lei/şcoală.