Baritonul constănţean Ionuţ Pascu, pe scena din Tel Aviv

Apreciatul bariton Ionuţ Pascu, originar din Constanţa, oraş pe a cărui scenă lirică s-a şi afirmat la începutul anilor 2000, va evolua pe scena Operei Naţionale Israeliene din Tel Aviv. Artistul care este, din 2005, prim-solist al Operei Naţionale Bucureşti, dar şi colaborator constant al Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, va evolua în rolul Niklausse din opera „Povestirile lui Hoffmann”, de Jacques Offenbach, într-o suită de reprezentaţii ce vor avea loc începând din această joi şi până pe 5 aprilie. Seria spectacolelor se înscrie într-un proiect al Ambasadei României în Israel şi al Institutului Cultural Român de la Tel Aviv, în parteneriat cu Opera Naţională Israeliană din Tel Aviv.

Spectacolul este pus în scenă de regizorul german Derek Gimpel şi reuneşte artişti din Franţa, Germania, Italia, Rusia, SUA, Africa de Sud, România şi Israel.

Colaborarea ICR Tel Aviv cu Opera Naţională Israeliană din Tel Aviv, pentru stagiunea 2013-2014, a debutat, în luna ianuarie a acestui an, cu baritonul Ionuţ Pascu şi tenorul Cristian Mogoşan, care au interpretat roluri principale în opera „Bal Mascat” de Giuseppe Verdi. Seria de spectacole în care vor fi prezenţi artişti lirici români va continua până în luna iunie a acestui an. De altfel, prezenţa interpreţilor români în acest proiect face parte din seria evenimentelor care marchează 10 ani de la înfiinţarea Institutului Cultural Român din Tel Aviv şi se desfăşoară sub înaltul patronaj al Ministerului Afacerilor Externe.

AFIRMAT LA OPERA DIN CONSTANŢA Baritonul Ionuţ Pascu a putut fi urmărit de constănţeni în numeroase spectacole, încă din anul 2001. Născut în anul 1977, artistul este, în prezent, prim-solist al Operei Naţionale din Bucureşti. A absolvit Universitatea de Muzică din Bucureşti în anul 2001, iar de la vârsta de 23 de ani şi-a început cariera artistică la Opera din Constanţa, interpretând roluri în „Don Giovanni” de Wolfgang Amadeus Mozart şi „La boheme” (Marcello) de Giacomo Puccini. De asemenea a fost distribuit în diverse roluri în „Il Trovatore” (contele di Luna), „Le nozze di Figaro” (Figaro), „Madama Butterfly” (Sharpless), „Cavalleria Rusticana” (Alfio) şi „Carmen” (Escamillo). A făcut numeroase turnee în Olanda, Germania, Coreea, Italia, Macedonia, Ungaria şi Albania.

Din octombrie 2005, baritonul Ionuţ Pascu îşi desfăşoară activitatea la Opera din Bucureşti. Pe lângă cariera sa de cântăreţ, a absolvit cu succes şi studiile pentru a deveni dirijor, la Conservatorul „Giuseppe Verdi“ din Milano. În stagiunea 2007-2008, acesta a beneficiat de o bursă de studii oferită de programul „Time to grow” al Fundaţiei „Central & Eastern Europe Musiktheater”, patronată de Deutsche Bank Foundation şi Ministerul Federal al Educaţiei, Artei şi Culturii din Germania.

Este căsătorit cu soprana Madeleine Pascu, prim-solistă a Operei din Bucureşti.

Baritonul a putut fi urmărit şi anul acesta, pe scena Teatrului Naţional de la Operă şi Balet „Oleg Danovski”, fiind aplaudat, în februarie, în spectacolul „Traviata”, de Verdi, în dificilul rol al bătrânului Germont.