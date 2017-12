Bătuți și obligați să cerșească!

19:51:02 / 24 Ianuarie 2015

eu

De ce e asa greu de aflat si inchis acesti traficanti de viata? Sunt mana in mana cu autoritatile? Cu parlamentari, guvernantii?Si vrem sa le vedem si moaca in ziare, sa stie lumea, sa-i dea in gat! Sa incepem sa turnam si sa dispara acesti paraziti care distrug vieti!