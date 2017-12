Ben Stiller, premiat

Actorul american Ben Stiller a fost recompensat cu un premiu pentru întreaga carieră, la cea de-a 26-a gală organizată de Cinemateca Americană, joi seară, la Los Angeles. O serie de vedete precum Jennifer Aniston şi Justin Theroux, Laura Dern şi Martin Short, dar şi bunii săi prieteni Will Ferrell şi Jack Black au fost prezenţi la eveniment şi i-au adus un omagiu colegului lor de breaslă. Premiul i-a fost înmânat de alţi specialişti ai rolurilor comice, Eugene Levy şi Martin Short. Ben Stiller, în vârstă de 46 de ani, a intrat astfel într-o companie selectă, întrucât printre câştigătorii din anii anteriori ai acestui premiu se numără nume importante de la Hollywood, precum Tom Cruise, George Clooney şi Steven Spielberg, Robert Downey Jr., Julia Roberts şi Al Pacino.

Născut într-o familie de actori de comedie, Ben Stiller lucrează în această industrie de aproape trei decenii şi a devenit cunoscut după ce a apărut cu un număr de comedie, în 1987, în emisiunea Saturday Night Live. Are în palmares un premiu Emmy pentru emisiunea sa The Ben Stiller Show, care a fost difuzată de posturile MTV şi Fox, în 1992. Printre rolurile memorabile făcute de Ben Stiller se numără cel al modelului Derek Zoolander din filmul ”Zoolander / Manechinul”, cel din comedia ”There’s Something About Mary / Mary cea cu vino-ncoa\'”, în care a jucat alături de Cameron Diaz şi franciza ”Meet the Parents / Un socru de coşmar”, în care îl are ca ”rival” pe Robert De Niro. Actorul a regizat şi produs mai multe lungmetraje, cele mai cunoscute fiind ”Submarine” şi ”Megamind” din 2010, ”Tropic Thunder / Furtuna tropicală” din 2008 şi ”Starky and Hutch / Starky şi Hutch” din 2004. Ben Stiller a încheiat de curând filmările pentru un remake al filmului ”The Secret Life of Walter Mitty” şi urmează să joace într-o continuare a peliculei ”Zoolander / Manechinul”, aflată în etapa de pre-producţie.