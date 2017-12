Berceanu îl acuză pe Tăriceanu că întîrzie numirea unui preşedinte al ANT

Ministrul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Radu Berceanu, îl acuză pe premierul Călin Popescu Tăriceanu că întîrzie numirea preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism (ANT), deşi a primit o propunere, din partea Ministerului pe care îl reprezintă. "Eu am propus un om de 40 de ani, care are trei facultăţi, a lucrat în turism şi mi s-a părut o persoană potrivită pentru acest post. Cred că domnul prim-ministru doreşte ca acesta să fie un liberal de viţă veche, deşi în înţelegerile iniţiale din Alianţă postul nu era rezervat liberalilor", a afirmat Berceanu. El nu a nominalizat persoana propusă, despre care a precizat că nu este membru al niciunui partid, adăugînd că, potrivit legii, preşedintele ANT este numit de premier la propunerea ministrului Transporturilor. "Iniţial, Tăriceanu l-a propus pe Nicolae Buzdun (subsecretar de stat în Ministerul Economiei, n.r.), care are marea calitate de a fi liberal, dar are anumite probleme, astfel încît s-a renunţat la această idee", a mai spus Berceanu. Conform acestuia, o altă propunere a premierului pentru şefia ANT este un membru PNL din Cluj-Napoca, Lucia Morariu, directorul general al agenţiei Eximtur şi prim-vicepreşedintele Patronatului Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism. Funcţia de preşedinte al ANT este vacantă de la 1 august, în urma demisiei lui Ovidiu Iuliu Marian, ca urmare a unor declaraţii şocante făcute în presă. Marian a catalogat litoralul drept "pata neagră a turismului românesc" şi pe agenţii economici de aici drept "evazionişti" şi "tunari". Reamintim că lipsa unui preşedinte al ANT blochează mai multe proiecte, printre care şi Master Planul pentru turism, realizat de către Organizaţia Mondială a Turismului, căruia nu are cine să îi dea undă verde.