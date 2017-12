B\'estfest sau Rock the City?

Ediţia cu numărul trei a festivalului Rock the City şi-a deschis porţile pe 1 iulie, în Piaţa Constituţiei din Bucureşti. În fiecare zi, până duminică, înainte de debutul concertelor, va avea loc o reprezentaţie auto cu maşina Lancer EVO 10, care a participat la Campionatul Naţional de Raliu. Totodată, publicul va avea ocazia, pe perioada festivalului, să beneficieze de un test drive cu maşinile din categoria Mitsubishi Lancer Evolution Street.

Din programul serilor de festival fac parte, între alţii: Judas Priest, Whitesnake, Mike & The Mechanics, Prodigy, Papa Roach, Hatebreed şi Therapy?. Trupele româneşti anunţate la eveniment sunt: Trooper, Monarchy, VooDoo şi Metrock. Biletele pentru fiecare din zilele festivalului costă 125 de lei (Normal Circle) şi 185 de lei (Golden Circle), iar abonamentele - 180 de lei (Normal Circle) şi, respectiv, 280 de lei (Golden Circle), aflându-se în vânzare în reţeaua Eventim.

La B\'estfest 2011, care are loc până duminică, pe islazul comunei Tunari, vor concerta, pe cele două scene, Mika, Asian Dub Fondation, Lamb, alături de Şuie Paparude, Electric Brother, Robin and the Backstabbers, Magnolia, Petrol - sâmbătă şi Pendulum (live), House of Pain, Hadouken!, alături de Sarmalele Reci, ROA, CTC, Cuantune şi Smallman - în ultima zi a festivalului. Pe scena Future Heroes vor concerta, tot sâmbătă, şi Tunesinnaourheads, Zeppelin & Praetor, TiPtiL, iar în ultima zi, Blue Nipple Boy.

După show-urile „capetelor de afiş”, acţiunea se va muta la terasele din zona de festival (punk, ska, reggae, hip-hop, alternative, funk) şi în Jagermeister Dance Arena, unde Gojira, Leizaboy, Unlocka, Sirius&Methodical, D-Laid, Snow, Yuffa&Hardcore, Bully, Marika, Limun & K-Lu, Amon şi headliner-ii arenei, NAPT (2 iulie) şi Nero (3 iulie), se vor ocupa de ritmurile de electro, dubstep, breakbeat sau drum\'n\'bass, până aproape de zorii zilei. Biletele pentru festival mai sunt disponibile la preţurile de 125 lei - o zi, 265 de lei - abonamentul de trei zile şi 15 lei - voucherul de camping.