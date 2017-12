Blocuri sociale construite cu viteza melcului

PROIECT TRENAT Multe din casele naţionalizate din oraşul Techirghiol au fost retrocedate foştilor proprietari. În urma procesului de retrocedare, mai multe familii care locuiau în astfel de locuinţe naţionalizate au rămas acum pe drumuri, fiind evacuate de proprietari, şi au ajuns să solicite ajutorul Primăriei. „Avem înregistrate, în prezent, 112 cereri de locuinţe numai din partea familiilor evacuate. În urmă cu trei ani, am solicitat Guvernului ajutor financiar pentru construirea unor blocuri sociale unde să îi putem muta pe cei evacuaţi. A fost realizat un proiect pentru care a fost semnat contractul de finanţare, însă banii au venit în tranşe destul de mici”, a declarat primarul oraşului Techirghiol, Adrian Stan. Potrivit proiectului demarat în urmă cu trei ani, la ieşirea din Techirghiol spre Negru Vodă, în zona fostului IAS, ar trebui să fie construite trei blocuri sociale a câte 24 de locuinţe fiecare. Din nefericire, pentru că banii de la Guvern, destul de puţini, au venit în tranşe, lucrările s-au derulat cu viteza melcului, astfel că, după trei ani, nici măcar un bloc nu este finalizat.

ABORDARE SCHIMBATĂ În ultima şedinţă a Consiliului Local Techirghiol, primarul i-a anunţat pe consilieri că au primit de la Guvern, pentru proiectul locuinţelor sociale, 420.000 de lei. „Până acum am primit 35% din valoarea totală a proiectului. Am avut mai multe discuţii cu reprezentanţii constructorului şi am căzut de acord să îşi concentreze eforturile pentru a finaliza măcar primul bloc de locuinţe sociale. Avem deja trei ani de când lucrăm la acest proiect. Banii pe care i-am primit acum de la Ministerul Dezvoltării Regionale îi vom direcţiona către finalizarea lucrărilor la primul bloc cu 24 de apartamente şi garsoniere, însă tot ne mai trebuie alţi 800.000 de lei până la sfârşitul anului. Am trimis deja către minister o adresă prin care prezentăm situaţia exact şi sper să mai primim fonduri pentru finalizarea primului bloc”, a explicat primarul. El a mai spus că, şi dacă ar fi fost finalizate toate cele trei blocuri, nu ar fi rezolvat toate cererile depuse la Primărie. „Aşa cum spuneam, avem 112 cereri depuse numai de către familiile evacuate din casele naţionalizate. Dacă cele trei blocuri ar fi fost gata, ar fi însemnat 72 de locuinţe, ceea ce înseamnă că 40 de familii rămân în continuare fără o locuinţă. Va trebui să vedem ce soluţii găsim pentru a rezolva toate cazurile sociale. Bugetul local nu ne permite o investiţie într-un astfel de proiect, astfel că tot banii guvernamentali sunt singura noastră şansă”, a mai spus Adrian Stan.