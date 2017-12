Bolnavii de hepatită C și-au cerut dreptul la viață în stradă

Au promis că ies în stradă să-și ceară drepturile și au făcut-o. S-au adunat încă de dimineață, ieri, la sediul Guvernului, și și-au cerut dreptul la viață. Bolnavii de hepatită C, a căror viață depinde de o terapie care se tot lasă așteptată - ”interferon free”, au atenționat că vor fapte și nu vorbe. ”Am ieşit în stradă pentru că suntem nemulţumiți că autorităţile tergiversează accesul nostru la noile terapii. Noi ne-am ţinut de cuvânt. Am reprogramat protestul anunţat în 18 mai, le-am lăsat trei săptămâni să găsească soluţii. Este doar un semnal, cu siguranţă acţiunile noastre vor continua”, a declarat preşedintele Asociaţiei Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice (APAH), Marilena Debu. Pacienţii au mai cerut un program naţional pentru depistarea bolii, insistând pentru asta încă din 2009, de când a fost înfiinţată asociaţia. ”Nu este normal ca pacienţii să-şi plătească anumite analize sau să stea la mâna unui voucher. Apoi, un screening în rândul populaţiei trebuie făcut atât pentru hepatita C, cât şi pentru hepatita B”, a spus Debu. Câţiva reprezentanţi ai asociaţiei au fost primiţi la Guvern, unde au lăsat un memoriu, nu înainte de a explica faptul că amânarea introducerii noilor terapii înseamnă costuri mai mari pentru stat.

Tot ieri, pacienţii au fost primiţi de preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Vasile Ciurchea. ”Sunt deschis dialogului cu asociaţiile de pacienţi. Până în prezent, au fost stabilite criteriile medicale pentru obţinerea tratamentului fără interferon. Conform estimărilor, este vorba de aproximativ 5.000 de pacienţi cu hepatită C care ar putea primi din iulie aceste noi terapii. Până la sfârşitul lunii iunie vom încheia contractele cost-volum. În funcţie de preţul pe care îl vom obţine, ar putea fi incluşi pe listă un număr mai mare de pacienţi. Pentru început, potrivit criteriilor, estimăm că vor fi 5.000 de bolnavi, apoi restul”, a declarat preşedintele CNAS. De altfel, Ciurchea spunea vineri (5 iunie) că primele contracte dintre CNAS şi producători, pentru terapia fără interferon, ar putea fi semnate la sfârşitul lunii iunie.