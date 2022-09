Bonusurile oferite de agentiile de pariuri online

Sunt numeroase metode la care apeleaza casele de pariuri pentru a-si promova platformele online, iar printre acestea regasim reclamele pe care le vedem la la TV, bannerele fizice, sponsorizarea anumitor cluburi sau a sportivilor, dar de departe cel mai eficient mod de promovare a unei case de pariuri online este reprezentat de bonusurile pe care le ofera.

Bonusurile si promotiile sunt, fara dar sau poate, o atractie principala a caselor de pariurilor online, deci si un foarte important avantaj al acestora. Dar ce bonusuri ofera casele de pariuri? Cum pot fi ele obtinute? Sau care sunt conditiile pentru utilizarea lor? Raspunsurile le vei descoperi in randurile urmatoare:

Tipuri de bonusuri oferite de agentiile de pariuri online

Agentiile de pariuri online dau dovada de o foarte buna imaginatie dar mai ales de abilitati excelente de marketing, asa ca au ambalat bonusurile la pariuri sub diferite forme, una mai atractiva decat alta. Iata care sunt cele mai populare bonusuri pe care casele de pariuri le ofera:

Bonus de bun venit

Acest bonus este oferit doar clientilor noi si cel mai adesea este cel mai generos bonus pariuri pe care o casa de pariuri online ni-l daruieste. In ceea ce priveste conditiile, in general bonusul se ofera dupa ce efectuezi o prima depunere.

Sunt si case de pariuri care ofera bonusul de bun venit fara a conditiona o depunere, ci doar simpla validare a contului, in urma incarcarii documentelor necesare.

Bonusul tip „free bet”

Bonusul tip free bet reprezinta un pariu gratuit, asa dupa cum bine o spune si numele sau, in care miza este din partea casei de pariuri online. Daca pariul este castigator, profitul iti va ramane tie.

Adesea casele de pariuri ofera astfel de bonusuri dar trebuie sa ai in vedere faptul ca pot exista anumite conditii de rulaj a profitului obtinut cu ajutorul bonusului free bet.

Pariu fara risc

Un alt bonus interesant este pariul fara risc. Cum functioneaza acest tip de bonus? Ei bine, casa de pariuri online iti ofera posibilitatea de a paria o anumita suma de bani doar pe cote care depasesc un prag minim impus de casa de pariuri online, iar daca pariul este pierzator, vei primi inapoi miza pe care ai ales sa o joci.

Acest pariu reprezinta cea mai buna oportunitate de a-ti testa norocul, incercand sa joci pe cote mai indraznete.

Cota mai mare

Chiar daca nu este privita mereu ca pe un bonus, cota marita nu reprezinta nimic altceva decat un alt bonus atractiv oferit uneori de casele de pariuri.

Practic, agentiile aleg sa mareasca anumite cote in cazul unor evenimente speciale, asa cum este o finala de Grand Slam sau un important meci de fotbal din Champions League. Astfel, vei castiga mai multi bani in cazul in care te simti inspirat si alegi o cota marita.

Bonusul aniversar

Este ziua ta? Ei bine, anumite case de pariuri vor alege sa iti ofere un mic cadou, sub forma unui bonus de o anumita valoare. De regula, valoarea bonusului este direct influentata de activitatea pe care ai avut-o pe platforma.

Bonusul de depunere

Ai ramas fara bani in contul de pe platforma online de pariuri? Ei bine, casele de pariuri online vor incerca sa te incurajeze sa efectuezi o noua depunere, oferindu-ti un mic bonus. De regula, aceste bonusuri au forma unui procent din suma depusa pe care il pariezi.

De exemplu, daca vei depune 100 RON si vei primi 150 RON in cont sau chiar un procent mai mare din suma pe care a ales sa o depui.

Pariul sansa

Un alt bonus interesant este pariul sansa, bonus ce se aseamana oarecum cu pariul fara risc. In cazul acestui bonus cunoscut cu numele de pariu sansa primesti doar o parte din suma mizata, in cazul in care biletul a fost pierzator.

Totusi, ai grija ca de regula biletul va trebui sa indeplineasca anumite conditii, pentru ca bonusul pariu sansa sa poata fi aplicat.

Bonusul pentru utilizarea aplicatiei

Casele de pariuri online pot fi accesate, in mod normal, folosind doua metode: direct din browser sau folosind o aplicatie pentru mobil.

Ei bine, pentru a-si promova aplicatia, anumite case de pariuri online aleg sa ofere un bonus tuturor celor care o instaleaza pe telefon iar mai apoi isi acceseaza contul cu ajutorul sau.

Bonusul multiplu

In final, a mai ramas bonusul multiplu. Ce implica acest tip de bonus? Vei primi un anumit procent ce are rolul de a-ti spori castigul atunci cand biletul a fost invingator.

Acestea sunt, asadar, cel mai comune oferte cu bonus la inregistrare oferite de casele de pariuri online, insa uneori vei putea fi surprins chiar si cu alte tipuri de bonusuri, unele mai rar intalnite.