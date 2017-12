La Delegaţia Permanentă de săptămîna trecută, cînd a fost exclus din PNL, deputatul Cristian Boureanu a lipsit. Ieri, în schimb, într-o conferinţă de presă, a prezentat cele 10 motive pentru care crede că a fost exclus din partid, subliniind că nu a acceptat niciodată să fie un "yes-man" al preşedintelui PNL. Toată pledoaria lui Boureanu s-a transformat într-un adevărat atac la adresa lui Tăriceanu. "Un prim motiv ar fi acela că recunosc contribuţia fundamentală pe care au avut-o Theodor Stolojan, Mona Muscă şi alţi lideri marginalizaţi ai PNL în ceea ce priveşte accederea PNL la guvernare", a declarat Boureanu. Un alt motiv ar fi, în opinia lui, faptul că a militat întotdeauna pentru un PNL mai puternic "şi nu am acceptat concepţia limitată şi îngustă a lui Tăriceanu privind transformarea PNL într-un partid de buzunar". Boureanu consideră că a "deranjat" conducerea PNL prin iniţiativele şi opiniile sale, "contrare gîndirii politice falimentare a lui Tăriceanu". Ironic, el a vorbit şi de un concurs de înjurături la adresa şefului statului în PNL: "Un motiv ar fi faptul că nu m-am înscris în concursul debil şi juvenil «Înjuri şi cîştigi», competiţie internă antiprezidenţială, care are, probabil, drept premiu final, participarea la programul de guvernare «Vrei să fii miliardar?»". În final, fostul liberal a afirmat că "un ultim motiv este acela că cei care au corijenţe în viaţă, fie că este vorba de corijenţe care duc la repetenţii universitare, fie că e vorba de restanţe la discipline politice, nu se lasă pînă nu îi exmatriculează pe cei care obţin rezultate". El a vorbit, totodată, şi despre "adevărata faţă a lui Tăriceanu", "un politician mediocru", înconjurat la conducerea partidului de "un grup de interese de oameni dornici să parvină": "Această conducere s-a grupat în jurul lui Tăriceanu, este formată dintr-un grup de interese de oameni dornici să parvină şi, în aproape doi ani de guvernare, conducerea PNL nu a reuşit să ofere un proiect politic viabil pe termen mediu şi lung. PNL a avut neşansa de a fi condus de oameni mici la vremuri mari". Potrivit lui Boureanu, politica actualei conduceri liberale este "politica unui SRL", iar "epurarea politică" a celor care trag semnale de alarmă pentru salvarea partidului a compromis definitiv actuala conducere a PNL. "Tăriceanu riscă să descalifice iremediabil întregul partid. Linşajul politic practicat de actuala conducere ca politică internă este un semnal clar pentru toţi membrii de bună credinţă. «Ori cu noi, ori afară!» este deviza sub care Tăriceanu a condus PNL", a mai declarat Boureanu. El a mai susţinut că "Tăriceanu şi apropiaţii săi răspîndesc miros de dictatură şi oportunism în PNL". Deputatul a ţinut să precizeze că se simte "apropiat de PD" aşa cum se simte membru PNL, subliniind, totodată, că va participa la lansarea platformei liberale alături de Stoica şi Stolojan. Întrebat despre posibilitatea schimbării conducerii PNL, el a afirmat că Tăriceanu este "ca un electromagnet" care atrage metalul din jurul său: "În momentul în care va fi scos din priză, va rămîne singur. El foloseşte puterea dată de funcţia de premier pentru interesele personale şi pentru reglarea de conturi în cadrul PNL".