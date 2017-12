Britney Spears visează la cliente celebre

Cântăreața americană Britney Spears, care și-a lansat recent o linie de lenjerie intimă denumită ”The Intimate Britney Spears”, pe care a promovat-o luni la Londra și miercuri la Varșovia, nu s-a sfiit să declare că și-ar dori ca ducesa de Cambridge sau solista trupei No Doubt, Gwen Stefani, să-i poarte creațiile. ”Mi-ar plăcea să o văd pe Kate purtând lenjeria creată de mine”, a declarat solista în vârstă de 32 de ani. ”Ar fi minunat. Am să-i trimit câte un articol din fiecare model, așa că va avea de unde alege”, a declarat Britney Spears la Londra. ”Aș vrea să o văd pe Gwen Stefani pe post de model al colecției mele. Este o tipă foarte cool și sexy”, a mai continuat aceasta.

Britney Spears și-a lansat recent colecția de lenjerie intimă, cu ocazia Săptămânii Modei de la New York, explicând presei că se gândește la lansarea unei astfel de linii de cel puțin zece ani. ”Cu zece ani în urmă am fost în Europa și am vizitat un mic magazin de tip boutique, foarte cool, vintage, cu toate aceste linii de lenjerie și pijamale... De când am fost acolo, mi-am dorit să fac și eu acest lucru, așa că de zece ani încerc să realizez această linie”, a explicat Britney Spears invitată în emisiunea „Good Morning America“. Cântăreața și-a luat timpul necesar pentru a realiza colecția și a fost foarte implicată în procesul de design și creație. ”Este foarte romantică, foarte vintage, în culori estompate. Sunt foarte încântată... A luat un an și jumătate realizarea. Am fost foarte implicată”, a mai povestit aceasta.