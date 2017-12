Bruce Springsteen l-a omagiat pe Mandela

Cântăreţul american Bruce Springsteen, care s-a angajat în lupta anti-apartheid în anii '80, i-a adus un omagiu vibrant liderului sud-african Nelson Mandela, duminică seară, la Cape Town, în timpul primului concert susţinut de artistul american în Africa de Sud. Rockerul american şi grupul său, E-Street Band, şi-au început concertul cu piesa „Free Nelson Mandela”, compusă de muzicianul britanic Jerry Dammers, devenită imnul neoficial al mişcării anti-apartheid. Nelson Mandela, care a petrecut 27 de ani în închisorile administrate de regimul segregaţionist de apartheid, a murit pe 5 decembrie 2013, la Johannesburg, la vârsta de 95 de ani.

A fost pentru prima dată când Bruce Springsteen, supranumit „The Boss“, şi grupul său au cântat în Africa de Sud, la aproape 30 de ani după ce au participat, în 1985, la concertul susţinut de Artists United Against Apartheid, un grup din care au făcut parte artişti de seamă, precum Miles Davis, U2, Ringo Starr, Bob Dylan, Pat Benatar, Peter Gabriel şi Lou Reed. Publicul sud-african l-a aplaudat cu entuziasm pe Bruce Springsteen, care a interpretat şi unele dintre cele mai cunoscute piese ale sale, „Born to Run”, „Hungry Heart” sau „Born in the USA”. „Bruce Springsteen şi E-Street au cântat cu casa închisă pe stadionul-velodrom „Bellville“, care poate primi 10.000 de persoane”, au precizat organizatorii.

Instaurarea democraţiei în Africa de Sud reprezintă „un miracol”, a spus Bruce Springsteen într-o conferinţă de presă, adăugând că prezenţa sa în această ţară îi oferă „un sentiment foarte special”. Rockerul american a militat, cu ocazia aceluiaşi concert, şi împotriva accentuării diferenţelor dintre veniturile oamenilor din SUA şi din Africa de Sud, care ameninţă să dezbine societăţile din cele două state. Rockerul american are prevăzute trei concerte la Cape Town şi unul la Johannesburg, în cadrul unui turneu mondial care îi va duce pe artist şi pe grupul său, luna viitoare, în Australia şi Noua Zeelandă. Concertul susţinut duminică la Cape Town a avut loc la puţin timp după lansarea celui de-al 18-lea album al artistului, intitulat „High Hopes”, la începutul lunii ianuarie.