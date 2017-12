Bucătăresele - cauza îmbolnăvirii copiilor din tabăra focar de la Năvodari

Pentru că peste 100 de copii şi cadre didactice cazate în tabăra “Delfinul” din Năvodari au ajuns la spital cu toxiinfecţie alimentară, Ministerul Sănătăţii a luat decizia să suspende activitatea în această tabără. Chiar dacă la început, administraţia taberei s-a împotrivit deciziei şi a continuat să cazeze turişti la “Delfinul”, ieri toţi copiii au fost evacuaţi. A fost nevoie de vizita ministrului Educaţiei, Cristian Adomniţei, ca să îl determine pe administrator, Dan Nicolae Rahău, să accepte faptul că în tabăra pe care o conduce, condiţiile de cazare şi de masă sînt improprii şi să renunţe la ideea că situaţia s-ar putea remedia în doar o zi. Mai mult decît atît, patru angajaţi de la bucătăria taberei au ajuns la spitalul de Boli Infecţioase, miercuri după-amiaza, după ce au fost depistaţi cu salmonella. Alte 23 de persoane, elevi şi profesori, au fost diagnosticate ca fiind contaminate cu aceeaşi bacterie. Infecţioniştii stabiliseră că 25 de persoane prezentau suspiciunea contaminării cu această bacterie, iar ieri, în urma analizelor coproparazitologice, s-a constatat că încă 14 persoane suferă de infecţie cu salmonella. Dintre acestea, cinci lucrau ca bucătari în tabără. Conducerea Autorităţii de Sănătate Publică susţine că foarte mulţi dintre cei consultaţi prezentau dublă infecţie cu escherichia coli, considerată “un indicator al mizeriei”. Reprezentanţii ASP vor efectua un control riguros la laboratorul care a efectuat analizele medicale ale personalului din tabără înainte de angajare, deoarece buletinul de analize indica faptul că niciunul dintre angajaţi nu ar suferi de vreo boală, deşi aceştia aveau salmonella sau escherichia coli. Acesta este motivul care îi determină pe reprezenatnţii ASP să nu excludă posibilitatea ca analizele să nu fi fost, de fapt, efectuate.

Mai mult decît atît, din analizele efectuate de medicii de la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, a reieşit că alimentele din bucătăria taberei erau conservate corespunzător şi sigiliate. Medicii au ajuns la concluzia că mîncarea a fost contaminată de către angajaţii taberei. Spitalul de Boli Infecţioase a fost luat cu salt în ultimele trei zile de copii şi profesori care se simţeau foarte rău, însă medicii au reuşit să îi stabilizeze şi au fost externaţi ieri. Majoritatea celor care aveau toxiinfecţie alimentară au dat vina pe mîncarea consumată în tabără, însă conducerea acesteia încerca să dea vina pe alimentele consumate de copii în afara taberei. Acest lucru a fost contrazis de datele emise de către Spitalul de Boli Infecţioase din Bîrlad, unde au ajuns cinci sportivi din grupul de oină, care au servit o singură masă în tabără-tochitură moldovenească-după care au început să se simtă rău. Cum Ministerul Sănătăţii a închis tabăra, ministrul Educaţiei a decis ca toţi copiii din tabără să fie evacuaţi. O parte, însă, dintre aceştia au refuzat să plece. Este vorba despre participanţii la festivalul naţional de interpretare “Delfinul de aur”, care are loc chiar în tabără. “Nu ne deranjează să fim transferaţi dintr-o tabără în alta, atîta timp cît concursul se ţine în continuare. Am luptat mult ca să ajungem aici. Este adevărat că nu particip eu la concurs, ci copilul meu, însă a trecut printr-o serie de preselecţii în diferite colţuri ale ţării şi am fost peste tot alături de el. Nu vrem să facem să plecăm pentru că este vorba de banii noştri, 350 de lei de persoană, pentru cinci zile şi de un festival pentru care copiii au muncit un an”, a spus Pavel Istrate, tatăl unuia dintre copiii participanţi la festival.

Toate taberele de pe litoral, verificate

SIND România a decis ca toţi copiii care nu doresc să plece spre case să fie mutaţi în alte tabere din Eforie şi Năvodari. Astfel, o parte dintre aceştia au fost transportaţi cu autocarele la hotelurile “Traian” şi “Petrom” din Eforie Nord, alţii au fost duşi la tabăra “Victoria” din Năvodari, iar o altă parte a rămas la hotelul “Delfin”, care se află în curtea taberei cu acelaşi nume. Hotelul a fost declasificat în urmă cu cîteva zile, avînd acum doar o stea, însă condiţiile de cazare sînt net superioare celor din tabără. Mai mult decît atît, reprezentanţii SIND România susţin că au restituit banii copiilor care au ales să părăsească tabăra mai devreme de terminarea sejurului. Mai mult decît atît, conducerea Ministerului Sănătăţii şi a Ministerului Educaţiei susţin că SIND România este responsabilă pentru ceea ce s-a întîmplat în tabăra de la Năvodari, cu atît mai mult cu cît Autoritatea Naţională pentru Tineret acordase acreditare doar pentru 160 de locuri şi în tabărăr erau cazaţi peste 1.000 de copii. Administratorii taberei susţin că în cîteva zile, vor reglementa situaţia în această tabără. “Vom face lucrări de reamenajare. Sperăm ca în zece zile să putem prezenta schimbările şi să redeschidem tabăra”, a declarat directorul taberei “Delfinul”, Dan Nicolae Rahău. Aminitim că în urmă cu cîţiva ani, Dan Nicolae Rahău a fost demis din funcţia de director al taberei din cauza unui management defectuos, însă a revenit la conducere în urma cîştigării unui proces. De asemenea, nu este prima dată cînd angajaţii taberei de la Năvodari se joacă cu sănătatea copiilor, deoarece în urmă cu un an, 13 persoane care lucrau la bucătărie au fost depistate cu stafilococ aureu. Pentru a preveni astfel de situaţii, reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi ai Autorităţii Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor au început să verifice fiecare tabără de pe litoral.