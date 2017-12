Cadru didactic, recrutor pentru pornografie infantilă?

După aproape 24 de ore de audieri, procurorii Direcţiei pentru Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Constanţa au dispus, marţi noapte, reţinerea a trei persoane suspectate că fac parte dintr-un grup organizat format din 13 membri, specializat în săvârşirea infracţiunilor de trafic de minori, proxenetism şi pornografie infantilă prin sisteme informatice. Costel Albescu, Mustafa Niazi şi Gabriel Rădulescu au fost prezentaţi, ieri, Tribunalului Constanţa cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile. După deliberări, instanţa a dispus arestarea preventivă a celor trei. Ceilalţi suspecţi sunt cercetaţi în libertate, cinci dintre ei având interdicţia de a părăsi localitatea de domiciliu. Reamintim că gruparea de proxeneţi a fost anihilată marţi dimineaţă, după ce poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate (BCCO) Constanţa, ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa şi trupele DIAS au efectuat zece percheziţii domiciliare pe raza municipiului Constanţa.

EXPLOATATE SEXUAL Potrivit DIICOT Constanţa, cele 13 persoane sunt acuzate că, începând cu luna mai, au recrutat mai multe tinere şi minore din localităţile rurale constănţene, pe care le-au sechestrat ulterior în câteva apartamente închiriate în Constanţa, unde le-au obligat să se prostitueze. Anchetatorii spun că suspecţii şi-au ademenit victimele cu promisiunea că le vor ajuta să lucreze ca recepţionere, cameriste sau baby-sitter. Din cercetări s-a stabilit că, pentru a le găsi prostituatelor clienţi, liderii grupării au postat anunţuri în publicaţii on-line, în care ofereau aşa-zise servicii de masaj. Sumele importante de bani obţinute de tinerele şi minorele exploatate sexual intrau în buzunarele proxeneţilor, prostituatelor fiindu-le asigurat doar strictul necesar traiului zilnic.

AMENINŢATĂ Procurorii spun că unul din membrii grupului, care are interdicţia de a părăsi localitatea, este Aurelia Grosu, de 23 ani, din localitatea Mihai Viteazu, învăţătoare în clasa a II-a la Şcoala Gimnazială din Sinoe. Ea este acuzată că, în iunie, a convins-o pe Daniela Florica Ciobanu, de 13 ani, din Sinoe, să meargă la Constanţa pe perioada vacanţei de vară şi să muncească. „Mi-a spus că a găsit o familie înstărită, care are doi copii mici, pe care o să-i îngrijesc şi că voi fi foarte bine plătită. Am fost încântată şi am acceptat. Am plecat cu învăţătoarea şi, când am ajuns la Constanţa, am fost dusă într-un apartament de trei camere, unde se mai aflau două fete. Acolo a venit Gabriel Rădulescu şi mi-a spus că mă voi prostitua, că trebuie să stau că altă scăpare nu am. M-a violat şi m-a dezvirginat, apoi a apărut şi Niazi Mustafa, care m-a violat şi el. Zilnic veneau în apartament în jur de 20 de clienţi, cu care eu şi celelalte două fete trebuia să întreţinem relaţii sexuale”, a povestit Daniela Ciobanu. Ea a mai susţinut că i s-a dat voie să vină acasă de două ori, de ziua ei şi de ziua tatălui ei, însă nu a îndrăznit să le spună coşmarul pe care-l trăieşte deoarece a fost ameninţată de Rădulescu. „Mi-a zis că mă omoară şi pe mine şi pe părinţii şi fratele meu. Mi-a fost frică şi de fiecare dată m-am întors la Constanţa. Abia în septembrie, când urma să încep şcoala, m-au trimis acasă, dar mi-au cerut să mă întorc şi vara viitoare. În cele trei luni cât am stat acolo mi-au dat 1.700 de lei”, a adăugat minora. Mama ei, Ecaterina Ciobanu, a afirmat că a avut încredere în Aurelia Grosu atunci când şi-a lăsat fiica de 13 ani să plece la Constanţa. „Avem o viaţă grea, am doi copii, soţul este foarte bolnav şi trăim toţi din salariul meu. M-am bucurat că va avea şi fata mea bani când va începe şcoala”, a mai zis femeia.

ANCHETĂ LA ŞCOALĂ Directorul Liceului Tehnologic „Mihai Viteazul”, din Mihai Viteazu, de care aparţine şcoala din Sinoe, ne-a declarat că a fost şocată la auzul veştii că Aurelia Grosu este implicată într-o reţea de prostituţie. „O cunosc de mică, mi-a fost elevă, apoi a intrat în învăţământ şi ştiu că este o fată liniştită. Nu pot să cred că se ocupă cu aşa ceva”, a afirmat directorul Dorina Cârtog. Ea a mai spus că, marţi dimineaţă, a fost sunată de mama Aureliei Grosu, care i-a adus la cunoştinţă că fiica ei nu poate veni la cursuri din cauza unor probleme. Vecinii şi prietenii familiei Grosu sunt de părere că învăţătoarea este nevinovată. Mama Aureliei Grosu nu a vrut să comenteze acuzaţiile aduse fiicei ei şi ne-a spus că ar trebui să o întrebăm pe aceasta care este adevărul. Într-un comunicat remis presei, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa spune că va lua măsuri împotriva învăţătoarei Aurelia Grosu în funcţie de rezultatele cercetării procurorilor şi va dispune efectuarea unei anchete la şcoala din Sinoe. Aurelia Grosu este angajată la Sinoe de la 1septembrie, după ce trei ani a fost profesor suplinitor la aceeaşi instituţie de învăţământ şi a activat ca laborant informatician la liceul din Mihai Viteazu.