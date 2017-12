Calmarea pieţelor financiare internaţionale a atras aprecierea leului cu doi bani

Euro era cotat, la închiderea pieţei valutare locale de ieri, la 3,2410-3,2425 lei, cu doi bani mai puţin decît vineri, ca urmare a cîtorva ordine de vînzare de valută în regiune, în contextul în care pieţele financiare internaţionale par să se fi liniştit, susţin dealerii. \"Leul s-a apreciat constant faţă de euro de dimineaţă pînă la închiderea şedinţei valutare, asemenea celorlalte monede ale ţărilor din regiune, dar nu cred, totuşi, că a fost vorba de o revenire a investiţiilor speculative, mai ales că piaţa londoneză este închisă, iar asemenea mişcări ar fi fost mai ample\", a spus dealerul-şef al Băncii Transilvania, Ioan Bîrle. Astfel, moneda ungurească a cîştigat teren în faţa celei europene de la 257 forinţi/euro, la 256 forinţi/euro - cotaţia de la închiderea şedinţei valutare (aprox. 0,39%). Moneda poloneză s-a apreciat, ieri, de la 3,8325 la 3,8240 zloţi/euro (aprox. 0,22%), iar lira turcească a avut o tendinţă uşoară de apreciere de la 1,8040 la 1,7970 unităţi/euro (aprox. 0,39%), a mai spus Bîrle.

Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,2492 lei/euro, descrie o apreciere a monedei naţionale cu 107 lei vechi (0,33%) faţă de euro, de la 3,2599 lei/euro, cît era vineri. Euro era cotat la prima oră la 3,2470-3,2520 lei/euro, în scădere cu un ban faţă de nivelul de vineri seară, după care a scăzut treptat pînă la 3,2410-3,2425 lei/euro, cît era nivelul de tranzacţionare la închiderea şedinţei valutare. Pe pieţele internaţionale, dolarul s-a apreciat de la 1,3686 la 1,3646 dolari/euro, iar în jurul orei 16:30, ora României, cotaţia era de 1,3651 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de BNR arată o apreciere a monedei naţionale, cu 195 de lei vechi (0,81%) faţă de dolar, de la 2,3982 lei/dolar, cît era vineri, la 2,3787 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 6,28% pe an, faţă de 6,38% pe an cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a coborît la 7,19% pe an, de la 7,44% pe an, cît era vineri. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei au crescut uşor la 6,5-7,5% pe an, în aşteptarea licitaţiei BNR pentru depozitele la două săptămîni, iar după ce banca centrală a anunţat că a atras 1,5 miliarde lei, cît anunţase iniţial, dobînzile au scăzut uşor la 5,75-6,75% pe an.