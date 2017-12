Carmen Ţurlea s-a alăturat naţionalei de volei la Belgrad!

Cu cinci zile înainte de debutul Campionatului European de volei feminin, echipa naţională a României a ajuns la Belgrad, venind de la Nancy, Franţa, unde s-a pregătit în ultima săptămână. Aici a venit şi marea noastră jucătoare Carmen Ţurlea, din Italia, via Munchen şi, în numai o oră, s-a alăturat antrenamentelor conduse de Darko Zakoc şi Constantin Alexe. Echipa are un tonus bun şi pare în creştere de formă, iar aseară s-a disputat şi un meci amical în compania favoritei nr. 1 la câştigarea titlului european, Serbia. Astăzi, fetele conduse de managerul Cristian Zgabercea vor ajunge la Zrenjanin, cel mai mare oraş din Banatul sârbesc, locul de disputare a meciurilor Grupei C, în care România va înfrunta Cehia, Israel şi Polonia (24-26 septembrie).

Bucuroasă că s-a reîntâlnit cu fostele colege de naţională, Flori Nedelcu, Iuliana Nucu şi Mirela Corjeuţanu, Ţurlea a arătat poftă de joc şi disponibilitate la efort. Sezonul viitor, Carmen va evolua la River Volley Piacenza, echipă care iniţial retrogradase în Seria A2 italiană, dar a fost reprimită în A1, în urma retragerii echipei Aprilia Volley. În ultimele două sezoane, Carmen Ţurlea a jucat pentru marile echipe Busto Arsizio şi Spes Conegliano.

Din Belgrad, Sorin-Lucian IONESCU (Neptun TV)