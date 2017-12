„Carmina Burana„ a deschis Festivalul Internaţional al Muzicii şi Dansului

Debutul celei de-a XXXIV-a ediţii a Festivalului Internaţional al Muzicii şi Dansului, care a avut loc vineri seară, la Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, în prezenţa unui public numeros, s-a bucurat de un succes memorabil. Noua ediţie a acestui festival cu tradiţie la malul mării s-a deschis cu celebra lucrare a compozitorului german Carl Orff, „Carmina Burana\", concertul de operă impresionînd audienţa. Spectatorii au aplaudat îndelung prestaţia artiştilor de renume, care au evoluat vineri seară, în sala teatrului.

Concertul de operă „Carmina Burana” a reunit, pe scena Teatrului „Oleg Danovski”, o serie de artişti excepţionali, din distribuţia spectacolului făcînd parte solişti de valoare ai Operei Naţionale din Bucureşti precum soprana Ana Maria Mirescu, basul Iordache Basalic şi tenorul Valentin Racoveanu. Artiştii au fost acompaniaţi de corul şi orchestra Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, maestru cor fiind Adrian Stanache. În cadrul spectacolului de vineri seară s-a făcut remarcat şi corul Colegiului Naţional de Arte „Regina Maria” din Constanţa, care a adus un plus de culoare concertului.

„Festivalul a început foarte bine, concertul Carmina Burana a fost o încercare destul de grea, este un concert care se cîntă rar, din cauza volumului mare de artişti necesar pe scenă şi am avut ajutoare şi din partea corului Operei din Iaşi. Am avut trei solişti extraordinari, de la Opera Naţională din Bucureşti, a ieşit deosebit de frumos! Acest festival are foarte multe evenimente, premiere şi spectacole reluate după mulţi ani, care sînt foarte greu de realizat, într-un timp atît de scurt. Mă aşteptam să fie bine, dar nu atît de... bine, a fost o surpriză extraordinară! Mai avem foarte multe evenimente interesante şi deosebite şi aşteptăm publicul să reacţioneze pozitiv”, a spus directorul Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, soprana Daniela Vlădescu.

Publicul constănţean va avea posibilitatea să urmărească, timp de aproape o lună, pe scena Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, în perioada desfăşurării festivalului, o serie de premiere, precum şi spectacole de operă care nu au mai fost jucate pe scena instituţiei teatrale constănţene de mai bine de patru ani. Un nou eveniment în cadrul Festivalului Internaţional al Muzicii şi Dansului va avea loc pe data de 14 mai, începînd cu ora 19.00, cînd va fi prezentat spectacolul de operă „Carmen”, de G. Bizet, producţie care nu s-a mai jucat încă de anul trecut. Dirijor va fi maestrul Răsvan Cernat, iar solişti: Răzvan Săraru, Maria Macsim Grierosu (Iaşi), Ionuţ Pascu, Elena Rotari, Doru Iftene, Ciprian Done, Mădălina Diaconescu, Magda Marcu, Laurenţiu Severin, Cătălin Ţoropoc.

Organizatorii evenimentului, Consiliul Judeţean Constanţa şi Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, vor aduce, pe scena instituţiei teatrale de la malul mării, în perioada desfăşurării festivalului, artişti de renume, atît din plan local şi naţional, cît şi internaţional.