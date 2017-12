Cartierul de vest din Murfatlar, în afara pericolului de inundaţii

Programul de asfaltări din oraşul Murfatlar (fost Basarabi) s-a derulat în ultima lună cu reabilitarea a 10 străzi din localitate. Potrivit afirmaţiilor primarului Nicolae Crivineanu, în această perioadă au fost astfaltate unele dintre cele mai importante străzi din localitate. În acelaşi program de asfaltări a intrat şi str. Tineretului din cartierul de vest, a cărei asfaltare a fost finalizată la sfîrşitul săptămînii trecute. Crivineanu a spus că strada are acum un sistem de preluare a apelor pluviale. “S-a făcut un sistem de subtraversare a străzii astfel încît acum apele pluviale se pot deversa în canalul Dunăre-Marea Neagră. La ultima ploaie torenţială din vara acestui an, cîteva case de pe strada Tineretului au fost inundate şi întreaga zonă era un iaz. După ce am spus la punct acest sistem, vom putea sta liniştiţi“, a declarat Nicolae Crivineanu. El a mai spus că în această perioadă se lucrează la proiecte care se vor aplica începînd cu luna ianuarie a anului viitor. “Pregătim programul de asfaltări pentru anul viitor, program care se va derula în tandem cu cel de amenajare a canalizărilor“, a mai spus primarul din Murfatlar. În perioada ianuarie-martie, se va lucra pe cîteva străzi din oraş pentru amenajarea sistemului de canalizare, urmînd ca, din martie, să fie demarate lucrările de asfltare a străzilor.