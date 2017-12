Cea mai bună clasare din carieră pentru Simona Halep

Aflată la cel mai bun sezon din carieră, Simona Halep continuă să stabilească record după record. Tenismena constănţeană a cucerit patru turnee WTA în acest an, la Nürnberg (Germania), 's-Hertogenbosch (Olanda), Budapesta (Ungaria) şi New Haven (SUA), devenind prima jucătoare din România care reuşeşte această performanţă, şi a ajuns până în optimile de finală ale US Open. Rezultatele au urcat-o pe sportiva în vârstă de 22 de ani până pe locul 18 în clasamentul WTA dat publicităţii ieri, aceasta fiind cea mai bună clasare din cariera sa. Sorana Cîrstea se menţine pe locul 22, cu 2.250p, iar Monica Niculescu a coborât un loc, pe 43, cu 1.265p. Alexandra Cadanţu şi-a menţinut poziţia 71, cu 885p, în timp ce Irina-Camelia Begu a ieşit din Top 100, după ce a coborât de pe locul 81 pe 118, cu 538p. La dublu, Niculescu a coborât opt poziţii, pe 56, cu 1.595p, Begu a căzut cinci locuri, pe 64, cu 1.405p, iar Raluca-Ioana Olaru a coborât o poziţie, pe 82, cu 1.076p. Primele trei locuri în clasamentul WTA de simplu sunt ocupate de următoarele jucătoare: 1. Serena Williams (SUA) 12.260p; 2. Victoria Azarenka (Belarus) 9.505p; 3. Maria Şarapova (Rusia) 7.866p.

TECĂU, LOCUL 30 ATP LA DUBLU. După un sezon dezamăgitor, Horia Tecău a ieşit din elita clasamentului ATP de dublu. Constănţeanul se menţine pe locul 30, cu 2.260p, în ierarhia dată publicităţii ieri, dar încă mai speră să prindă un loc la Turneul Campionilor de la Londra, alături de partenerul său, Max Mirnîi. Cei doi ocupă locul 11 în clasamentul celor mai bune echipe din acest sezon, primele opt urmând să obţină biletele pentru Londra. La simplu, Victor Hănescu a coborât 11 locuri, pe 63, cu 771p, în clasamentul ATP dat publicităţii ieri, fiind cel mai bine clasat jucător român. Adrian Ungur se menţine pe locul 117, cu 478p, iar Marius Copil a coborât o poziţie, pe 129, cu 446p. La dublu, Florin Mergea a urcat un loc, pe 73, cu 986p. Pe primele trei locuri ale ierarhiei ATP de simplu se situează următorii jucători: 1. Novak Djokovici (Serbia) 11.120p; 2. Rafael Nadal (Spania) 10.860p; 3. Andy Murray (Marea Britanie) 7.075p.