CFR Călători vrea să facă credite la bănci pentru a plăti salariile

Ministrul Transporturilor, Radu Berceanu, a declarat, sîmbătă, că CFR Călători se află în aceste zile în negocieri cu mai multe bănci, pentru a contracta un credit necesar plătirii salariilor, fără a preciza suma, însă a subliniat că acceaşi soluţie nu va putea fi utilizată în lunile următoare. „La CFR Călători se face zilele astea un credit ca să se poată plăti salariile. Sînt în discuţii (cei din conducerea CFR Călători - n.r.) cu nişte bănci şi o să stabilească suma exactă şi condiţiile, dar faptul că mergem pe soluţia de a lua credite ca să plătim salariile nu poate continua la nesfîrşit. Pentru că acum CFR Călători a fost cît-de-cît solvabil pentru bănci, în sensul că a avut cum să demonstreze că acel credit are de unde să fie returnat, are cu ce să fie garantat, dar pentru lunile următoare nu o să mai aibă cum să facă credite ca să plătească salariile”, a declarat Berceanu. Ministrul Transporturilor a mai spus că a avut discuţii “cu cîţiva reprezentanţi ai sindicatelor”, acestea urmînd să fie finalizate după ce toţi se vor întoarce din concediu. “Noi am pregătit o serie întreagă de variante, mai lucrăm în continuare la tot felul de calcule, socoteli, posibilităţi, pe care, cînd dînşii vor dori să începem în mod organizat aceste discuţii, le vom prezenta şi vom vedea cam care dintre ele se conturează ca posibile (...) Cel puţin în anumite cazuri trebuie să aplicăm foarte rapid aceste lucruri, am întîrziat deja foarte mult”, a explicat Berceanu.