Cioloș, pregătit să intre în politică. Dă vina pe alții pentru eșecul său!

Tehnocrații din Guvern au prins glas în ultima perioadă. Deși performanțele în materie de economie sunt aproape inexistente, Dacian Cioloș și „specialiștii săi de la Bruxelles“ au început să facă precum politicienii versați, adică să dea vina pe alții pentru eșecurile lor. Concret, după ce au fost acuzați de social democrați că nu au fost în stare să absoarbă niciun euro de la Uniunea Europeană, cei din Executiv au spus că alții sunt de vină. Printre cei care au spus acest lucru se numără premierul Dacian Cioloş. El a declarat că „în noiembrie 2015 marile proiecte de investiții erau blocate şi a trebuit să desţelenească buruienișul lăsat de cei care acum strigă de pe margine”. „Între timp, am lansat ghiduri și proiecte pentru 13 miliarde de euro, dintre care unele pentru autostrăzi, termoficare sau reducerea abandonului școlar. În paralel, se lucrează la pachetul de acreditare... Când am preluat guvernarea, am constatat foarte repede că, pentru pregătirea programelor pentru 2014 - 2020, nu se făcuse mai nimic... Acesta este încă un motiv pentru care o discuție despre absorbție azi este deplasată, mai ales când criticile vin de la reprezentanți ai fostului guvern“, a declarat Cioloş într-un interviu acordat HotNews.