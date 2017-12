Cioroianu ar putea fi convocat la Comisiile de politică externă şi de Apărare din Senat

Vicepreşedintele PSD, senatorul Cristian Diaconescu, a declarat ieri că, la Biroul Permanent Naţional al partidului, s-a decis iniţierea demersurilor pentru convocarea ministrului de Externe la Comisiile de politică externă şi de apărare din Senat, în legătură cu decizia Federaţiei Ruse de retragere din Tratatul CFE. El a precizat că „gestul Federaţiei Ruse ar trebui să preocupe în modul cel mai serios autorităţile de la Bucureşti, la toate nivelele de decizie. Replica Ministerului de Externe ni se pare absolut insuficientă, aproape inutilă în contextul ce ar putea fi generat de acest gest al Federaţiei Ruse, motiv pentru care noi am decis să solicităm prezenţa ministrului Afacerilor Externe la Comisiile reunite ale Senatului de Politică Externă şi de Apărare. Pentru a lua acestă decizie vom iniţia un dialog şi cu colegii din respectivele comisii din celelalte partide parlamentare”. El a arătat că PSD nu are încredere că instituţiile statului cunosc „magnitudinea” gestului făcut de Federaţia Rusă. În opinia lui Diaconescu, retragerea Federaţiei Ruse din Tratatul privind Forţele Armate Convenţionale în Europa reprezintă gest politic cu o semnificaţie mare, atît din punct de vedere strategic, cît şi în ce priveşte stabilitatea regională: „Subliniez faptul că o astfel de replică asimetrică şi eficace, aşa cum este decizia autorităţile ruse, are un impact foarte serios în ceea ce priveşte poziţionarea strategică a României, atît ca stat membru NATO, cît şi ca stat de flanc în Tratatul privind Forţele Armate Convenţionale în Europa”. El a atras atenţia că, practic, prin acest gest politic, Federaţia Rusă îşi oferă posibilitatea de a acumula forţe armate convenţionale şi de a face dislocări de trupe în orice zonă doreşte din regiunea de flanc, unde se află România, Moldova, Ucraina, Georgia. Preşedintele rus, Vladimir Putin, a semnat un decret de suspendare a aplicării de către Rusia a Tratatului privind Forţele Convenţionale în Europa (CFE), care limitează nivelul armamentelor amplasate pe continent, a anunţat, sîmbătă, Kremlinul. Decretul se referă la "suspendarea aplicării de către Federaţia Rusă a Tratatului privind Forţele Convenţionale în Europa şi a acordurilor internaţionale legate de acesta". MAE şi-a exprimat dezamăgirea faţă de decizia Federaţiei Ruse.