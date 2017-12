Coldea: „Resping categoric afirmațiile făcute la adresa mea”

Directorul interimar al SRI, Florian Coldea, a declarat astăzi, la finalul audierii sale în Comisia parlamentară de control a Serviciului, că respinge "categoric" afirmațiile făcute în spațiul public la adresa sa, pe care le consideră "denigratoare și lipsite de orice fundament real". "Am pus la dispoziția Comisiei toate informațiile solicitate și am răspuns la întrebările adresate de fiecare membru al Comisiei la cele cinci puncte ale ordinii de zi. Am prezentat faptul că pe durata anului trecut, an puternic marcat de retorică electorală, atât instituția cât și conducerea SRI au acționat în condiții de deplină neutralitate și echidistanță politică, iar activitatea în relația cu reprezentanții Justiției, Ministerului Public, fie că vorbim de Parchetul General, DNA sau DIICOT, s-a desfășurat strict în limitele legii și ale protocoalelor de cooperare. În ceea ce privește afirmațiile publice din ultima perioadă, la adresa instituției și a mea personal, după ce am răspuns tuturor întrebărilor am solicitat comisiei permisiunea de a mă retrage, astfel încât directorul general pentru securitate, cel care a inițiat și realizat verificarea internă, să poată prezenta în condiții obiective informațiile rezultate din această verificare și să răspundă la întrebările comisiei", a spus Coldea. De asemenea, el a declarat că respinge acuzațiile formulate la adresa sa, dar consideră că oricine ar avea informații despre încălcări ale legii trebuie să semnaleze acest lucru în justiție sau Comisiei de control a SRI. "Resping categoric afirmațiile exprimate public la adresa SRI și a mea, pe care le consider denigratoare și lipsite de orice fundament real. Desigur, însă, cred că orice persoană responsabilă care consideră că are cunoștințe despre posibilite încălcări ale legii sau regulamentelor SRI poate și trebuie să se adreseze instituțiilor abilitate, respectiv Ministerului Public și/sau, după caz, Comisiei parlamentare de control a activității SRI. Am asigurat membrii comisiei, și pe această cale îi asigur pe toți cei care sunt interesați, că SRI își face datoria în continuare cu bună credință, la aceleași standarde de calitate și legalitate, în interesul apărării siguranței naționale și a cetățenilor ei', a mai declarat directorul interimar al SRI Florian Coldea. Directorul interimar al SRI a refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor privitoare la acuzațiile Elenei Udrea.