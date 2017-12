Constănțeanul care a cucerit trei medalii internaționale în trei luni

Un tânăr mircist a reușit în decurs de doar câteva luni să cucerească trei medalii internaționale. Cea mai recentă reușită a avut loc zilele tecute la Baku, Azerbaijan, unde elevul în clasa a X-a Paul Haidu - Gerea, de la Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” (CNMB) din Constanța a cucerit medalia de argint la Olimpiada Internațională de Chimie (20 - 29 iulie, în Baku). Aceasta se adaugă palmaresului bogat al mircistului, care la începutul lunii mai a cucerit argintul la Olimpiada Internațională de Chimie ”D. Mendeleev”, desfășurată în perioada 3 - 10 mai, la Erevan, în Armenia, și bronzul pe echipe la Olimpiada de Științe a UE, desfășurată între 26 aprilie - 3 mai la Klangfurt, în Austria. Profesorii care l-au pregătit până acum au doar cuvinte de laudă la adresa lui Paul. ”Este un elev foarte motivat, extrem de ambițios, muncitor și foarte dedicat, și care s-a pregătit în mod constant. A depășit cu mult nivelul de cunoștințe al colegilor săi, stâpânind deja, în clasa a X-a întreaga materie de liceu”, a declarat, pentru ”Telegraf”, directorul CNMB, prof. Vasile Nicoară. Pentru a obține asemenea reușite, tânărul se pregătește intens cu profesoara sa de chimie, prof. Monica Dumitru. ”Este o profesoară de excepție care a adus multe medalii liceului cu elevii noștri. Aceasta a lucrat cu Paul în mod constant, zilnic, indiferent că a fost în timpul anului școlar sau în vacanțe, au dedicat multe ore pe zi pregătirii serioase”, a subliniat prof. Nicoară.

AN BOGAT PENTRU CNMB Cea mai recentă medalie obținută de Paul Haidu - Gerea se adaugă palmaresului bogat pe care CNMB l-a obținut, prin elevii săi în acest an. ”Este cea de-a 12 medalie internațională obținută de elevii noștri în acest an. Am avut un an bogat, pentru că în alți ani reușeam să cucerim 3 - 4 medalii internaționale la olimpiadele internaționale”, a subliniat directorul.

PATRU MEDALII CUCERITE DE ROMÂNI Paul Haidu Gerea nu este singurul elev român premiat la Baku. Lotul de chimie României a cucerit patru medalii, două de aur, o medalie de argint și una de bronz, în urma participării la cea de-a 47-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Chimie. Cu acest rezultat, echipa României s-a clasat pe locul I în Europa şi pe locul 6 în lume, într-un clasament neoficial al ţărilor participante la Olimpiada Internaţională de Chimie. Medaliile de aur au fost adjudecate de Dumitru Călugăru (clasa a XII-a/Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu), laureat cu argint la ultimele două ediţii, şi Andrei Iliescu (clasa a XII-a/Liceul Internaţional de Informatică din Bucureşti). Punctajele realizate le-au permis celor doi olimpici clasarea în primele 10 locuri ale concursului. Medalia de argint a fost obţinută de Paul Haidu-Gerea iar medalia de bronz a intrat în posesia lui Vlad Mihai Mandric (clasa a XII-a/Colegiul Naţional „Sfântul Sava” din Bucureşti), premiat şi la ediţia de anul trecut (argint).