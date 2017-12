Constanţa va asigura controlul importurilor de carne avînd ca destinaţie UE

Odată cu intrarea ţării noastre în rîndul statelor comunitare şi stabilirea graniţei de est a UE pe ţărmurile Mării Negre, cele mai multe produse de origine animală importate vor parcurge un drum mult mai lung pînă vor ajunge pe mesele românilor, dar şi pe cele ale occidentalilor. În urma implementării sistemului integrat de management la graniţe de către Autoritatea Naţională Sanitar - Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), România va avea un rol important în efectuarea controalelor veterinare din Posturile de Inspecţie la Frontieră (PIF) în cazul importurilor de animale vii şi alte produse de origine animală, a căror destinaţie finală este spaţiul european. Aşa se face că, după investiţii de sute de milioane de euro derulate în ultimii ani, critici dure pentru întîrzierile în organizarea sistemelor de control, dar şi o misiune de evaluare a experţilor străini în ţara noastră, Comisia Europeană (CE) a aprobat lista cu cele opt PIF-uri româneşti acreditate. Ţinînd cont de faptul că realizarea unui sistem de control în conformitate cu legislaţia comunitară presupune, pe lîngă dotările tehnice la cele mai înalte standarde, şi personal calificat care îşi va desfăşura activitatea în PIF - urile din Constanţa Nord şi Sud, Albiţa, Sculeni, Siret, Halmeu, Stamora Moraviţa, Otopeni, reprezentanţii CE au derulat şi programe de instruire a specialiştilor români. După şase întîlniri organizate în acest an sub egida ANSVSA, Direcţia Generală pentru Siguranţa Alimentelor (DGSA) şi Instrumentul pentru Asistenţă Tehnică şi Schimb de Informaţii pentru Construirea capacităţii instituţionale din cadrul Directoratului General pentru Extindere al Comisiei Europene (TAIEX), 47 de specialişti români şi străini participă, în aceste zile, la Constanţa, la un seminar pe tema controlului produselor de import - export din sectorul animal şi non - animal. Organizatorii şi-au propus să aducă la aceeaşi masă persoanele implicate în luarea deciziilor şi elaborarea metodelor de control în sectorul sanitar - veterinar, pentru o discuţie deschisă cu specialiştii care vor veghea la siguranţa alimentară a UE pe graniţa de răsărit. “Pe lîngă asimilarea informaţiilor prezentate de cei cinci specialiştii din Belgia, Germania, Olanda şi Slovenia, medicii veterinari din toate punctele de control la frontieră vor învăţa şi despre modul în care va fi aplicată legislaţia comunitară în ţara noastră. Avînd în vedere că în decursul anilor s-au făcut eforturi considerabile pentru adaptarea la aceste cerinţe, România se alătură puţinelor state care asigură graniţele UE în faţa importurilor ilegale care ar putea ajunge pe piaţa comunitară“, a declarat reprezentantul DGSA, Paul Piscoi. Vorbind despre integrarea în României şi relaţiile sale cu celelalte state comunitare, expertul CE, dr. Markus Brunner, a precizat că ţara noastră s-a achitat foarte bine din punctul de vedere al implementării legislaţiei şi va deţine un rol important în dezvoltarea unor parteneriate viabile în sistemul sanitar - veterinar. Fiind un stat care în acest an a fost puternic lovit de gripa aviară, care, la rîndul său, a generat o serie de restricţii la importurile de carne, România va trebui să pună accent pe măsuri care să îi permită în viitor participarea activă pe piaţa europeană. “Avem experienţa celorlalte state care au aderat în 2004 şi putem spune că România îndeplineşte toate condiţiile pentru a face faţă provocărilor determinate de noul statut. Specialiştii români au reacţionat foarte bine la solicitările noastre iar cele opt puncte, la fel ca celelalte 500 existente în UE, vor deţine o poziţie cheie în comerţul cu animale vii şi produse de origine non-animală dintre Asia, Balcani şi Europa de Vest“, a declarat Markus Brunner.