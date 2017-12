Constănțenii s-au reîntors în magazine în a doua zi de Paște

Tot mai des ne plângem că românii de Sărbători, oricare ar fi ele, simt că petrec doar dacă au mesele încărcate de bucate care de care mai grele și mai diverse. Pentru a simți belșugul, înainte de Crăciun sau de Paște, românii se mută, practic în magazine, de unde golesc rafturile de-a valma, și apoi stau la cozi imense cu coșurile pline de bunătăți de toate felurile. După așa rundă de cumpărături, ai zice că cel puțin câteva zile în magazine va bate vântul, însă, din a doua zi de sărbătoare, românii se reîntorc în supermarketuri. Așa s-a întâmplat și în acest an de Paște, când în Sâmbăta Mare magazinele au fost aglomerate până la ora închiderii, iar unele constănțence mai căutau magazine deschise chiar și în noaptea de Înviere. ”Fetelor, ce magazine mai sunt deschise la ora asta? Cora nu, Maritimo nu, mergem spre Carrefour. Caut niște legume pentru fetița mea și ceva cadouri pentru Paște! Help!”, a postat o constănțeancă pe Facebook sâmbătă seara, după ora 21.00. Magazinele non-stop din cartiere au fost la dispoziția tuturor celor care au uitat să cumpere diverse lucruri, însă, în a doua zi de Paște, constănțenii s-au întors în marile magazine. N-a mai fost la fel de aglomerat, însă angajații nu s-au plâns de clienți. De data aceasta, s-au îndreptat în special spre raionul de lactate, apă, fructe și legume proaspete. ”Aveam nevoie de ceva lactate, masa de ieri a fost mai grea, a fost și 1 Mai, așa că micii și berea au fost nelipsiți. Am gustat din toate și au picat destul de greu. Cumpărăm niște iaurturi, o să mai cumpărăm ceva fructe și legume proaspete”, a explicat un constănțean care se afla la cumpărături în hipermarketul Auchan, în a doua zi de Paște. Alții au mers la raioanele de dulciuri sau de vinuri, în căutarea unor cadouri simbolice întârziate pentru cei dragi, sau au căutat cele necesare pentru un grătar la iarbă verde. ”Este o vreme așa de frumoasă că am decis să mergem la un grătar cu prietenii, cu familia. Mai facem mișcare, stăm în aer liber. Am venit să mai cumpărăm cărbuni, niște răcoritoare, carne și mici avem deja”, au explicat niște tineri aflați, de asemenea, la cumpărături.