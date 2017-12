Controale în port. Ce nereguli au descoperit inspectorii

Inspectorii Federației Internaționale a Transportatorilor (ITF) au început, de ieri, controalele la navele din Portul Constanța. Scopul lor este acela de a verifica dacă navele corespund standardelor, deoarece, potrivit reprezentanților ITF, peste 700 de vapoare care merg în voiaje în Marea Neagră au o vechime de peste 30 de ani. Totodată, se dorește eliminarea navelor care nu oferă condiții decente de muncă și de viață navigatorilor de la bord, mai ales că România a ratificat de curând Convenția MLC 2006, care reglementează munca navigatorilor la nivel internațional. ”Inspectăm în această săptămână toate navele acostate în port. Inspecțiile s-au deschis în toate porturile din Marea Neagră, inclusiv în porturile din Rusia asiatică, Japonia, Israel, Taiwan și Coreea de Sud”, a declarat liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, totodată reprezentantul ITF în România, Adrian Mihălcioiu.

SALARII MICI Prima navă inspectată a fost ”Uniwind”, care se află sub pavilion Moldova și are 11 navigatori la bord. Vaporul, construit în 1989, transportă cherestea și sodă. Cu toate că are peste 26 de ani vechime, nava este bine întreținută, potrivit lui Adrian Mihălcioiu, însă marinarii pe care îi transportă la bord sunt prost plătiți. ”Managerul navei este din România, iar operatorul este străin. Navigatorii au salarii mici, mult mai mici decât prevede Convenția MLC 2006. Cadeții care lucrează la fel de multe ore ca și un marinar primesc 300 de dolari pe lună. Timonierii sunt remunerați cu 500 de dolari, iar șeful mecanic - cu 1.300 de dolari. Pentru navele care merg în Marea Neagră și porturile adiacente, inclusiv cele din Turcia, Siria sau Israel, convenția MLC 2006 prevede ca, pentru un timonier, salariul să fie de minimum 1.050 de dolari”, a precizat reprezentantul ITF.

NAVELE SUB STANDARD NU VOR MAI AVEA CE CĂUTA ÎN ROMÂNIA Pentru neregulile descoperite la bord, inspectorii au lăsat un avertisment. ”În următoarele 12 luni, legislația noastră va fi pusă în acord cu Convenția Maritimă. Atunci, vor fi retrase certificatele acestor nave, care nu vor mai putea naviga până vor fi în conformitate cu cerințele convenției. Probabil că astfel de nave nu vor mai veni în zona noastră sau vor trebui să mărească salariile echipajelor”, a subliniat Mihălcioiu. Toate navele acostate în Portul Constanţa vor fi verificate în această săptămână de inspectorii ITF şi de ofițeri ai Autorităţii Navale Române, dar şi de voluntari din cadrul Federaţiei Sindicatelor Portuare și Seamens Club Constanța și Agigea.